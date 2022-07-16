https://ria.ru/20220716/donbass-1802896211.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек - РИА Новости, 16.07.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли 7 человек, 19 мирных жителей ранены, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:12
2022-07-16T08:12
2022-07-16T08:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли 7 человек, 19 мирных жителей ранены, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
08:12 16.07.2022 (обновлено: 08:18 16.07.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек
Штаб обороны: в ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли семь человек