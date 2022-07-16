Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 21.32 украинские войска выпустили еще семь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.