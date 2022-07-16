https://ria.ru/20220716/dnr-1802983548.html

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:57

2022-07-16T21:57

2022-07-16T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, представительство сообщило, что в 21.32 украинские войска выпустили еще семь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика