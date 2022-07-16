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Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:57
2022-07-16T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, представительство сообщило, что в 21.32 украинские войска выпустили еще семь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
21:57 16.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 21.32 украинские войска выпустили еще семь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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