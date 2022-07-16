https://ria.ru/20220716/dnr-1802968006.html

Украинские войска за 35 минут выпустили 26 снарядов по Доломитному

Украинские войска за 35 минут выпустили 26 снарядов по Доломитному - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска за 35 минут выпустили 26 снарядов по Доломитному

Украинские войска выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в ДНР, заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:34

2022-07-16T18:34

2022-07-16T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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нато

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, отмечается, что в 17.35 войска Украины выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато