18:34 16.07.2022 (обновлено: 18:39 16.07.2022)
Украинские войска за 35 минут выпустили 26 снарядов по Доломитному
Представительство ДНР: ВСУ за 35 минут выпустили 26 снарядов по Доломитному
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск (Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.