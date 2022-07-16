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При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2022
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:34
2022-07-16T17:34
2022-07-16T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками