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Рогозин рассказал, как будет происходить полет межпланетной станции - РИА Новости, 16.07.2022
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Рогозин рассказал, как будет происходить полет межпланетной станции
Рогозин рассказал, как будет происходить полет межпланетной станции - РИА Новости, 16.07.2022
Рогозин рассказал, как будет происходить полет межпланетной станции
Полет межпланетной станции на ядерном буксире будет занимать долгое время, поэтому космонавты будут летать к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T03:04
2022-07-16T03:04
космос - риа наука
юрий урличич
луна
россия
земля
роскосмос
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полет межпланетной станции на ядерном буксире будет занимать долгое время, поэтому космонавты будут летать к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжелой ракете, а пристыковываться к станции будут уже в конечной точке маршрута, заявил РИА Новости Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса".Он пояснил, что до тех пор пока не будут разработаны более мощные двигатели, чем те, которые предполагаются к использованию в ядерном буксире "Зевс", экипажам будет удобнее летать на "традиционных средствах".Кроме того, помимо разгона, долгим будет и участок торможения. Поэтому станция, которую будет толкать ядерный буксир, будет эффективна для полетов к дальним планетам, а не к Луне, отметил Рогозин.Ранее он сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс. Для этого, по его словам, станцию и буксир разместят на орбитах с одинаковым наклонением.В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
https://ria.ru/20220715/korabl-1802783616.html
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космос - риа наука, юрий урличич, луна, россия, земля, роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
03:04 16.07.2022
 
Рогозин рассказал, как будет происходить полет межпланетной станции

Рогозин: ядерный буксир будет доставлять к планетам станцию, космонавты полетят отдельно

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса"
Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полет межпланетной станции на ядерном буксире будет занимать долгое время, поэтому космонавты будут летать к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжелой ракете, а пристыковываться к станции будут уже в конечной точке маршрута, заявил РИА Новости Дмитрий Рогозин, до 15 июля занимавший должность главы "Роскосмоса".
"Мы сейчас обсуждаем целесообразность доставки экипажа в точку, куда придет буксир, на обычных химических двигателях, с запуском на ракете сверхтяжелого класса. Чтобы люди не мучились год лететь на этом буксире в одну сторону. То есть, грубо говоря, если вы хотите нагнать поезд, вы должны использовать самолет", — сказал Рогозин.
Он пояснил, что до тех пор пока не будут разработаны более мощные двигатели, чем те, которые предполагаются к использованию в ядерном буксире "Зевс", экипажам будет удобнее летать на "традиционных средствах".
Кроме того, помимо разгона, долгим будет и участок торможения. Поэтому станция, которую будет толкать ядерный буксир, будет эффективна для полетов к дальним планетам, а не к Луне, отметил Рогозин.
Ранее он сообщил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира. Позднее он сообщил РИА Новости, что космонавты будут не только контролировать сборку из корабля, но также смогут выходить в открытый космос, чтобы при необходимости вмешаться в этот процесс. Для этого, по его словам, станцию и буксир разместят на орбитах с одинаковым наклонением.
Космический корабль Орел
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В настоящее время Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 16:23
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
 
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