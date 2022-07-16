https://ria.ru/20220716/boeviki-1802926795.html

Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска

Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска - РИА Новости, 16.07.2022

Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска

Десятки боевиков Украины сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди военных Украины, сообщили... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:31

2022-07-16T13:31

2022-07-16T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донбасс

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Десятки боевиков Украины сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди военных Украины, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На фоне успешных действий российских Вооруженных сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html

донбасс

артемовск

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Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф