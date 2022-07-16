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Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска - РИА Новости, 16.07.2022
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https://ria.ru/20220716/boeviki-1802926795.html
Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска
Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска - РИА Новости, 16.07.2022
Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска
Десятки боевиков Украины сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди военных Украины, сообщили... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:31
2022-07-16T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Десятки боевиков Украины сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди военных Украины, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На фоне успешных действий российских Вооруженных сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - сказали в ведомстве.
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донбасс
артемовск
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
13:31 16.07.2022 (обновлено: 14:24 16.07.2022)
 
Минобороны: украинские боевики сбежали с передовой в районе Артемовска

Минобороны: десятки украинских боевиков сбежали с передовой в районе Артемовска

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа
Работа разведгруппы Восточного военного округа - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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Работа разведгруппы Восточного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Десятки боевиков Украины сбежали с передовой в районе Артемовска из-за успешных действий армии РФ и значительных потерь среди военных Украины, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На фоне успешных действий российских Вооруженных сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонбассАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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