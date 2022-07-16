https://ria.ru/20220716/blagoustroystvo-1802904612.html
Выполнили 45 процентов работ по благоустройству улиц у Павелецкого вокзала
Выполнили 45 процентов работ по благоустройству улиц у Павелецкого вокзала - РИА Новости, 16.07.2022
Выполнили 45 процентов работ по благоустройству улиц у Павелецкого вокзала
Выполнено 45% работ по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:36
2022-07-16T09:36
2022-07-16T09:39
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москва
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выполнено 45% работ по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 45% работ по благоустройству территорий в районе Павелецкого вокзала столицы. В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Сейчас проводим работы на улицах Дубининская, Кожевническая, Новокузнецкая и Даниловский вал, что является логичным продолжением проекта по созданию комфортных и функциональных пространств в этом районе", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в настоящее время практически завершены мероприятия по устройству кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, и дополнительной водосточной системы. Установлено 30% опор контактной сети для трамваев, всего их будет 112, ведется переустройство кабелей для них.В комплексе городского хозяйства добавили, что на прилегающих к вокзалу улицах сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников, разобьют около 46 тысяч квадратных метров газона."Проводятся работы по мощению тротуаров, позже заменим покрытие проезжей части, организуем парковочные карманы, оборудуем более 30 современных остановочных павильонов. Ведется обновление системы освещения, в общей сложности установим около 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. На площади перед кольцевой станцией метро "Павелецкая" появятся качели для взрослых", - рассказал Бирюков.Он отметил, что проект предполагает обустройство комфортного пространства около Данилова монастыря. Там разместят торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят скамейки для отдыха.Сообщается, что основные работы в районе Павелецкого вокзала планируется завершить в сентябре.
https://realty.ria.ru/20211117/gals-1759399075.html
https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802596820.html
https://realty.ria.ru/20220221/tekta-1774000534.html
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков
09:36 16.07.2022 (обновлено: 09:39 16.07.2022)
Выполнили 45 процентов работ по благоустройству улиц у Павелецкого вокзала
Бирюков: выполнено 45 процентов работ по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выполнено 45% работ по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 45% работ по благоустройству территорий в районе Павелецкого вокзала столицы. В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Сейчас проводим работы на улицах Дубининская, Кожевническая, Новокузнецкая и Даниловский вал, что является логичным продолжением проекта по созданию комфортных и функциональных пространств в этом районе", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в настоящее время практически завершены мероприятия по устройству кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, и дополнительной водосточной системы. Установлено 30% опор контактной сети для трамваев, всего их будет 112, ведется переустройство кабелей для них.
В комплексе городского хозяйства добавили, что на прилегающих к вокзалу улицах сохранят существующие зеленые насаждения, дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников, разобьют около 46 тысяч квадратных метров газона.
"Проводятся работы по мощению тротуаров, позже заменим покрытие проезжей части, организуем парковочные карманы, оборудуем более 30 современных остановочных павильонов. Ведется обновление системы освещения, в общей сложности установим около 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. На площади перед кольцевой станцией метро "Павелецкая" появятся качели для взрослых", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что проект предполагает обустройство комфортного пространства около Данилова монастыря. Там разместят торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят скамейки для отдыха.
Сообщается, что основные работы в районе Павелецкого вокзала планируется завершить в сентябре.