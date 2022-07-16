https://ria.ru/20220716/biznes-1802900039.html

Западный бизнес в России предпочитает сейчас уйти в тень, заявил Топилин

Западный бизнес в России предпочитает сейчас уйти в тень, заявил Топилин - РИА Новости, 16.07.2022

Западный бизнес в России предпочитает сейчас уйти в тень, заявил Топилин

Иностранный бизнес не хочет покидать российский рынок, и предпочитает уйти в тень, чтобы не афишировать своей деятельности в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:07

2022-07-16T09:07

2022-07-16T09:07

россия

экономика

ассоциация европейского бизнеса

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим топилин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иностранный бизнес не хочет покидать российский рынок, и предпочитает уйти в тень, чтобы не афишировать своей деятельности в России, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин."В открытую никто из западных бизнесменов, финансистов, инвесторов сегодня, конечно, не скажет, что он против антироссийских санкций. Но, поверьте, все они до единого хотят продолжать работать в России, не желают уходить с нашего рынка, стремятся сделать все возможное, чтобы не потерять свои огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране",- сказал он."Ведь доходность западных компаний была невероятно высокой, прибыли, которые они получали у нас, им вряд ли бы снились в других странах. Естественно, что западный бизнес так держится за Россию, готов сегодня даже спрятаться в тень, лишь бы его деятельность в нашей стране не бросалась в глаза",- добавил глава думского комитета.Он рассказал, что на недавнем ПМЭФ первыми, кто добивался встречи с ним, были представители Ассоциации европейского бизнеса."Они просили, в частности, чтобы мы в законе о банкротстве не принимали пункта, который не позволил бы западным компаниям, принявшим под политическим давлением решение покинуть Россию, в свое время вернуться назад. То есть в отличие от западных политиков у западного бизнеса иная логика, в основе которой здравый смысл",- подчеркнул Топилин.

https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, ассоциация европейского бизнеса, петербургский международный экономический форум (фонд), максим топилин