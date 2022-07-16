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Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам - РИА Новости, 16.07.2022
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Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам - РИА Новости, 16.07.2022
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:58
2022-07-16T20:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
дарья морозова
донецкая народная республика
татьяна москалькова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам.Она отметила, что со стороны украинских военных не прекращаются ежедневные обстрелы."Только за прошедшие сутки погибло семь и ранено 23 мирных жителей на территории республики", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, дарья морозова, донецкая народная республика, татьяна москалькова
19:58 16.07.2022 (обновлено: 20:00 16.07.2022)
 
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам

Москалькова обсудила с омбудсменом ДНР Морозовой правозащитную повестку и помощь беженцам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы из Рубежного в школе города Старобельска
Беженцы из Рубежного в школе города Старобельска - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Беженцы из Рубежного в школе города Старобельска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам.
"Переговорила по телефону с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Ситуация сложная... Обсудили широкую правозащитную повестку, уделив особое внимание беженцам и оказанию гуманитарной помощи. Обязательно скоро поможем", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она отметила, что со стороны украинских военных не прекращаются ежедневные обстрелы.
"Только за прошедшие сутки погибло семь и ранено 23 мирных жителей на территории республики", - добавила уполномоченный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаТатьяна Москалькова
 
 
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