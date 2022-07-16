https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам - РИА Новости, 16.07.2022
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:58
2022-07-16T19:58
2022-07-16T20:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
дарья морозова
донецкая народная республика
татьяна москалькова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам.Она отметила, что со стороны украинских военных не прекращаются ежедневные обстрелы."Только за прошедшие сутки погибло семь и ранено 23 мирных жителей на территории республики", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, дарья морозова, донецкая народная республика, татьяна москалькова
19:58 16.07.2022 (обновлено: 20:00 16.07.2022)
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
Москалькова обсудила с омбудсменом ДНР Морозовой правозащитную повестку и помощь беженцам