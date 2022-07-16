https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html

Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам

Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам - РИА Новости, 16.07.2022

Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:58

2022-07-16T19:58

2022-07-16T20:00

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

дарья морозова

донецкая народная республика

татьяна москалькова

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с коллегой в ДНР Дарьей Морозовой правозащитную повестку, в том числе помощь беженцам.Она отметила, что со стороны украинских военных не прекращаются ежедневные обстрелы."Только за прошедшие сутки погибло семь и ранено 23 мирных жителей на территории республики", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, дарья морозова, донецкая народная республика, татьяна москалькова