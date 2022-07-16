https://ria.ru/20220716/bayden-1802979956.html
США и ОАЭ договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности
США и ОАЭ договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности - РИА Новости, 16.07.2022
США и ОАЭ договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности
США и ОАЭ заявили о желании углублять интенсивное сотрудничество в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:12
2022-07-16T21:12
2022-07-16T21:12
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и ОАЭ заявили о желании углублять интенсивное сотрудничество в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению регионального мира и стабильности, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам переговоров между президентами двух стран - Джо Байденом и Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Их встреча состоялась в Саудовской Аравии во время саммита глав стран региона."США и ОАЭ подтверждают приверженность углублению интенсивного сотрудничества в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению регионального мира и стабильности", - процитировало агентство их совместное заявление.Обе стороны также отметили тесное сотрудничество на протяжении десятилетий в рамках совместной миссии по борьбе с терроризмом и экстремизмом.Кроме того, по информации агентства, главы ОАЭ и США "также подтвердили свою приверженность дальнейшему использованию коллективного дипломатического статуса для деэскалации и прекращения конфликтов в других частях региона помимо Йемена".Байден указал, что ОАЭ - единственная страна на Ближнем Востоке, которая развернула свои вооруженные силы наряду с армией США во всех международных альянсах по обеспечению безопасности со времени операции "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах. Он подтвердил обязательство со стороны США защищать ОАЭ от террористических актов и других враждебных действий, в том числе нападений на гражданские объекты, подобные атакам мятежников-хуситов из Йемена в январе 2022 года.Как отмечает агентство, он подчеркнул угрозы, которые все еще исходят из Йемена и других стран, а также важность обеспечения того, чтобы ОАЭ обладали лучшими и наиболее эффективными средствами для защиты своей земли и народа.Со своей стороны эмиратский президент подчеркнул, что "США являются главным партнером ОАЭ в области безопасности".
https://ria.ru/20220716/bayden-1802974610.html
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в мире, оаэ, сша, йемен
США и ОАЭ договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности
Байден и Аль Нахайян договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности
ДОХА, 16 июл - РИА Новости. США и ОАЭ заявили о желании углублять интенсивное сотрудничество в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению регионального мира и стабильности, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам переговоров между президентами двух стран - Джо Байденом и Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Их встреча состоялась в Саудовской Аравии во время саммита глав стран региона.
"США и ОАЭ
подтверждают приверженность углублению интенсивного сотрудничества в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению регионального мира и стабильности", - процитировало агентство их совместное заявление.
Обе стороны также отметили тесное сотрудничество на протяжении десятилетий в рамках совместной миссии по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Кроме того, по информации агентства, главы ОАЭ и США
"также подтвердили свою приверженность дальнейшему использованию коллективного дипломатического статуса для деэскалации и прекращения конфликтов в других частях региона помимо Йемена".
Байден указал, что ОАЭ - единственная страна на Ближнем Востоке
, которая развернула свои вооруженные силы наряду с армией США во всех международных альянсах по обеспечению безопасности со времени операции "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах. Он подтвердил обязательство со стороны США защищать ОАЭ от террористических актов и других враждебных действий, в том числе нападений на гражданские объекты, подобные атакам мятежников-хуситов из Йемена
в январе 2022 года.
Как отмечает агентство, он подчеркнул угрозы, которые все еще исходят из Йемена и других стран, а также важность обеспечения того, чтобы ОАЭ обладали лучшими и наиболее эффективными средствами для защиты своей земли и народа.
Со своей стороны эмиратский президент подчеркнул, что "США являются главным партнером ОАЭ в области безопасности".