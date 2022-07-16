https://ria.ru/20220716/bayden-1802971139.html

Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы

Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы - РИА Новости, 16.07.2022

Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Newsweek. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:11

2022-07-16T19:11

2022-07-16T20:51

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Newsweek."Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончится импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении", - сообщает издание.Как говорится в сообщении, демократам грозят значительные потери на промежуточных выборах, на которых политики поборются за места в палате представителей и сенате.Издание отмечает, что для применения процедуры импичмента нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов."Такого никогда не случалось, и вряд ли у республиканцев будет достаточно мандатов в 2023 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html

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