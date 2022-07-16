https://ria.ru/20220716/bayden-1802971139.html
Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы
Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы - РИА Новости, 16.07.2022
Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы
Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Newsweek. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:11
2022-07-16T19:11
2022-07-16T20:51
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Newsweek."Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончится импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении", - сообщает издание.Как говорится в сообщении, демократам грозят значительные потери на промежуточных выборах, на которых политики поборются за места в палате представителей и сенате.Издание отмечает, что для применения процедуры импичмента нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов."Такого никогда не случалось, и вряд ли у республиканцев будет достаточно мандатов в 2023 году", - говорится в сообщении.
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в мире
19:11 16.07.2022 (обновлено: 20:51 16.07.2022)
Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы
Newsweek: Байдена ждет импичмент в случае поражения демократов на промежуточных выборах
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости.
Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет
Newsweek.
"Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончится импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, демократам грозят значительные потери на промежуточных выборах, на которых политики поборются за места в палате представителей и сенате.
Издание отмечает, что для применения процедуры импичмента нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов.
"Такого никогда не случалось, и вряд ли у республиканцев будет достаточно мандатов в 2023 году", - говорится в сообщении.