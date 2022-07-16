https://ria.ru/20220716/aviabespilotniki-1802890129.html
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников - РИА Новости, 16.07.2022
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников
Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:42
2022-07-16T04:42
2022-07-16T04:47
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газпром
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национальная технологическая инициатива (нти)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года."Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.По его словам, в ближайшее время в России появится компания, которая и продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.При этом компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов."В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — заключил Потемкин.
https://ria.ru/20220624/bespilotnik-1797722040.html
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экономика, россия, газпром, севастополь, национальная технологическая инициатива (нти)
04:42 16.07.2022 (обновлено: 04:47 16.07.2022)
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников
НТИ: крупнейший флот грузовых авиабеспилотников появится в России до конца 2022 года
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния", — рассказали собеседники агентства.
Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года.
"Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.
По его словам, в ближайшее время в России
появится компания, которая и продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.
При этом компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов.
"В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — заключил Потемкин.