https://ria.ru/20220716/aviabespilotniki-1802890129.html

НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников

НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников - РИА Новости, 16.07.2022

НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников

Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T04:42

2022-07-16T04:42

2022-07-16T04:47

экономика

россия

газпром

севастополь

национальная технологическая инициатива (нти)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года."Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.По его словам, в ближайшее время в России появится компания, которая и продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.При этом компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов."В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — заключил Потемкин.

https://ria.ru/20220624/bespilotnik-1797722040.html

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экономика, россия, газпром, севастополь, национальная технологическая инициатива (нти)