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НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников - РИА Новости, 16.07.2022
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НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников - РИА Новости, 16.07.2022
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников
Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:42
2022-07-16T04:47
экономика
россия
газпром
севастополь
национальная технологическая инициатива (нти)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года."Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.По его словам, в ближайшее время в России появится компания, которая и продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.При этом компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов."В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — заключил Потемкин.
https://ria.ru/20220624/bespilotnik-1797722040.html
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экономика, россия, газпром, севастополь, национальная технологическая инициатива (нти)
04:42 16.07.2022 (обновлено: 04:47 16.07.2022)
 
НТИ: в России появится крупнейший флот грузовых авиабеспилотников

НТИ: крупнейший флот грузовых авиабеспилотников появится в России до конца 2022 года

© Depositphotos / Andy Dean Камера беспилотника
Камера беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Depositphotos / Andy Dean
Камера беспилотника. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем появится в России до конца 2022 года, рассказали РИА Новости на интенсиве "Архипелаг 2022" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния", — рассказали собеседники агентства.

Первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года.
"Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин.
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По его словам, в ближайшее время в России появится компания, которая и продолжит работу над дальнейшим развитием флота беспилотников. Кроме того, она в кооперации займется разработкой технологий интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство.
При этом компания будет независимой от иностранных комплектующих и компонентов.
"В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит "локомотивом" формирования нового рынка беспилотной аэрологистики", — заключил Потемкин.
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ЭкономикаРоссияГазпромСевастопольНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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