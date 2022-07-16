11:39 16.07.2022 (обновлено: 11:42 16.07.2022)
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России
Минобороны: ветераны Вооруженных сил Сербии подарили икону Главному храму ВС России
Военнослужащий РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России состоялась торжественная передача в дар Главному храму Вооруженных сил России иконы "Ясеновацких новомучеников", изготовленной Клубом генералов и адмиралов Сербии для российского храма Победы по благословению патриарха Сербского Павла. Икона отражает трагические страницы истории Сербии, связанные с уничтожением большого числа граждан страны немецко-фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в храм прибыла делегация ветеранов Сербии во главе с президентом исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-майором Лукой Кастратовичем.
В церемонии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков, член Клуба генералов и адмиралов Сербии Радослав Джурджевич, заместитель председателя правления национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ Сергей Вербин, прихожане храма.
"После Божественной литургии сербской делегацией передана книга, в которой собран большой фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии", - добавили в Минобороны.
Новомученики Ясеновацкие – православные узники в Хорватии, принявшие мученическую смерть в 1941–1944 годах в лагерях смерти Ясеновац (хорв. Jasenovac), созданных усташами (хорватскими фашистами) на территории Независимого Хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией, в 60 км от Загреба.
По различным свидетельствам, в годы Второй мировой войны в застенках Ясеноваца были уничтожены тысячи православных сербов, многие из которых погибли за верность православию. Архиерейский собор Сербской православной церкви прославил собор новомучеников Ясеновацких. Их имена включены в месяцеслов Русской православной церкви.