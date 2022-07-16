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Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России

Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России - РИА Новости, 16.07.2022

Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России

Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:39

2022-07-16T11:39

2022-07-16T11:42

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.Там уточнили, что в храм прибыла делегация ветеранов Сербии во главе с президентом исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-майором Лукой Кастратовичем.В церемонии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков, член Клуба генералов и адмиралов Сербии Радослав Джурджевич, заместитель председателя правления национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ Сергей Вербин, прихожане храма."После Божественной литургии сербской делегацией передана книга, в которой собран большой фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии", - добавили в Минобороны.Новомученики Ясеновацкие – православные узники в Хорватии, принявшие мученическую смерть в 1941–1944 годах в лагерях смерти Ясеновац (хорв. Jasenovac), созданных усташами (хорватскими фашистами) на территории Независимого Хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией, в 60 км от Загреба.По различным свидетельствам, в годы Второй мировой войны в застенках Ясеноваца были уничтожены тысячи православных сербов, многие из которых погибли за верность православию. Архиерейский собор Сербской православной церкви прославил собор новомучеников Ясеновацких. Их имена включены в месяцеслов Русской православной церкви.

https://ria.ru/20220623/bogoroditsa-1797518036.html

https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html

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