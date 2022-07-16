Рейтинг@Mail.ru
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/armiya-1802914199.html
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России - РИА Новости, 16.07.2022
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России
Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:39
2022-07-16T11:42
в мире
россия
сербия
хорватия
вооруженные силы рф
сербская православная церковь
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159264_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b2b8751e3365f2a33c6522ffb6301399.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.Там уточнили, что в храм прибыла делегация ветеранов Сербии во главе с президентом исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-майором Лукой Кастратовичем.В церемонии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков, член Клуба генералов и адмиралов Сербии Радослав Джурджевич, заместитель председателя правления национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ Сергей Вербин, прихожане храма."После Божественной литургии сербской делегацией передана книга, в которой собран большой фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии", - добавили в Минобороны.Новомученики Ясеновацкие – православные узники в Хорватии, принявшие мученическую смерть в 1941–1944 годах в лагерях смерти Ясеновац (хорв. Jasenovac), созданных усташами (хорватскими фашистами) на территории Независимого Хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией, в 60 км от Загреба.По различным свидетельствам, в годы Второй мировой войны в застенках Ясеноваца были уничтожены тысячи православных сербов, многие из которых погибли за верность православию. Архиерейский собор Сербской православной церкви прославил собор новомучеников Ясеновацких. Их имена включены в месяцеслов Русской православной церкви.
https://ria.ru/20220623/bogoroditsa-1797518036.html
https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html
https://ria.ru/20220715/donbass-1802880471.html
россия
сербия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159264_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_90980fecdf62c722d0cd8120662b4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, хорватия, вооруженные силы рф, сербская православная церковь, русская православная церковь
11:39 16.07.2022 (обновлено: 11:42 16.07.2022)
 
Сербские ветераны подарили икону Главному храму ВС России

Минобороны: ветераны Вооруженных сил Сербии подарили икону Главному храму ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Ветераны Вооруженных сил Сербии подарили Главному храму ВС РФ икону "Ясеновацких новомучеников", сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России состоялась торжественная передача в дар Главному храму Вооруженных сил России иконы "Ясеновацких новомучеников", изготовленной Клубом генералов и адмиралов Сербии для российского храма Победы по благословению патриарха Сербского Павла. Икона отражает трагические страницы истории Сербии, связанные с уничтожением большого числа граждан страны немецко-фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны", - рассказали в ведомстве.
Кадр видео, сделанного во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом госпиталя Минобороны
23 июня, 11:53Религия
Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале
Там уточнили, что в храм прибыла делегация ветеранов Сербии во главе с президентом исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-майором Лукой Кастратовичем.
В церемонии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков, член Клуба генералов и адмиралов Сербии Радослав Джурджевич, заместитель председателя правления национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ Сергей Вербин, прихожане храма.
"После Божественной литургии сербской делегацией передана книга, в которой собран большой фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии", - добавили в Минобороны.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:02Религия
РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота
Новомученики Ясеновацкие – православные узники в Хорватии, принявшие мученическую смерть в 1941–1944 годах в лагерях смерти Ясеновац (хорв. Jasenovac), созданных усташами (хорватскими фашистами) на территории Независимого Хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией, в 60 км от Загреба.
По различным свидетельствам, в годы Второй мировой войны в застенках Ясеноваца были уничтожены тысячи православных сербов, многие из которых погибли за верность православию. Архиерейский собор Сербской православной церкви прославил собор новомучеников Ясеновацких. Их имена включены в месяцеслов Русской православной церкви.
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 23:30
Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса
 
В миреРоссияСербияХорватияВооруженные силы РФСербская православная церковьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала