Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Слуцкий: договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом
Колосья пшеницы . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры.
"Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры. Для завершения спецоперации необходимо, чтобы Киев выполнил условия Москвы", - сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
По словам Слуцкого, для возобновления переговоров должны прекратиться преступления против военнопленных РФ.
"Совершаются чудовищные преступления, в том числе и против наших военнопленных. Вот, что должно измениться, а не переговоры по зерну в Стамбуле. Я не исключаю возникновения у них здравого смысла, но на сегодняшний день он там не просматривается", - сообщил Слуцкий.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.