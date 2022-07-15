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Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.07.2022
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Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий
Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.07.2022
Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:24
2022-07-15T20:24
цены на нефть
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры."Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры. Для завершения спецоперации необходимо, чтобы Киев выполнил условия Москвы", - сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.По словам Слуцкого, для возобновления переговоров должны прекратиться преступления против военнопленных РФ."Совершаются чудовищные преступления, в том числе и против наших военнопленных. Вот, что должно измениться, а не переговоры по зерну в Стамбуле. Я не исключаю возникновения у них здравого смысла, но на сегодняшний день он там не просматривается", - сообщил Слуцкий.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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цены на нефть, леонид слуцкий (тренер), хулуси акар, турция, стамбул, москва
20:24 15.07.2022
 
Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Слуцкий: договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры.
"Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что достижение договоренности по поводу экспорта зерна не даёт гарантий, что Москва и Киев возобновят переговоры. Для завершения спецоперации необходимо, чтобы Киев выполнил условия Москвы", - сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
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По словам Слуцкого, для возобновления переговоров должны прекратиться преступления против военнопленных РФ.
"Совершаются чудовищные преступления, в том числе и против наших военнопленных. Вот, что должно измениться, а не переговоры по зерну в Стамбуле. Я не исключаю возникновения у них здравого смысла, но на сегодняшний день он там не просматривается", - сообщил Слуцкий.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
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Цены на нефтьЛеонид Слуцкий (Тренер)Хулуси АкарТурцияСтамбулМосква
 
 
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