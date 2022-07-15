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Еще 385 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в МО - РИА Новости, 15.07.2022
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Новости Подмосковья
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Еще 385 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в МО
Еще 385 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в МО - РИА Новости, 15.07.2022
Еще 385 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в МО
Московская область предоставила под сельское хозяйство еще 10 участков земли общей площадью 385 гектаров за прошедшую неделю. На этих землях будут выращивать... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:40
2022-07-15T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.Московская область предоставила под сельское хозяйство еще 10 участков земли общей площадью 385 гектаров за прошедшую неделю. На этих землях будут выращивать овощи –картофель, зерновые и зернобобовые культуры, сообщил телеканал "360".По словам зампреда правительства МО Георгия Филимонова, в регионе скоро введут в сельхозоборот еще 22 участка площадью 2,1тысячи гектаров. Также продолжается программа "Подмосковные 10 гектаров", в рамках которой аграриям предоставляют бесплатные земли."За прошедшую неделю оформлено два договора безвозмездного пользования в отношении земельных участков площадью около 30 гектаров", – рассказал Филимонов.Сейчас по программе уже подали 10 заявок на 10 участков площадью 434 гектара – это 37% от общего количества задействованных в программе земель.
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московская область (подмосковье)
15:40 15.07.2022
 

Еще 385 гектаров сельскохозяйственных земель ввели в оборот в МО

© РИА Новости / Александр КряжевМеханизированная посадка рассады на поле
Механизированная посадка рассады на поле - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.Московская область предоставила под сельское хозяйство еще 10 участков земли общей площадью 385 гектаров за прошедшую неделю. На этих землях будут выращивать овощи –картофель, зерновые и зернобобовые культуры, сообщил телеканал "360".
По словам зампреда правительства МО Георгия Филимонова, в регионе скоро введут в сельхозоборот еще 22 участка площадью 2,1тысячи гектаров. Также продолжается программа "Подмосковные 10 гектаров", в рамках которой аграриям предоставляют бесплатные земли.
"За прошедшую неделю оформлено два договора безвозмездного пользования в отношении земельных участков площадью около 30 гектаров", – рассказал Филимонов.
Сейчас по программе уже подали 10 заявок на 10 участков площадью 434 гектара – это 37% от общего количества задействованных в программе земель.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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