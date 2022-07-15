18:30 15.07.2022 (обновлено: 20:03 15.07.2022)
В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти
Глава Запорожской ВГА Балицкий поручил выдворять из региона за дискредитацию власти
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение, сообщил главы администрации региона Евгений Балицкий.
"С целью обеспечения правопорядка, недопущения провокаций и противодействия деятельности, создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории Запорожской области, мною подписан указ "О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, согласно указу, в регионе запрещаются любые проявления экстремистской деятельности, дискредитация и воспрепятствование работе органов власти, предприятий, образовательных и медицинских учреждений.
Кроме этого, по словам Балицкого, также запрещены дискредитация внешней политики и органов власти РФ и местной администрации, использование нацистской атрибутики и проведение несогласованных публичных мероприятий.
"В качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течении 24 часов", - подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.