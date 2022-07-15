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В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти - РИА Новости, 15.07.2022
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https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html
В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти
В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти - РИА Новости, 15.07.2022
В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти
В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:30
2022-07-15T20:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
россия
украина
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение, сообщил главы администрации региона Евгений Балицкий."С целью обеспечения правопорядка, недопущения провокаций и противодействия деятельности, создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории Запорожской области, мною подписан указ "О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, согласно указу, в регионе запрещаются любые проявления экстремистской деятельности, дискредитация и воспрепятствование работе органов власти, предприятий, образовательных и медицинских учреждений.Кроме этого, по словам Балицкого, также запрещены дискредитация внешней политики и органов власти РФ и местной администрации, использование нацистской атрибутики и проведение несогласованных публичных мероприятий."В качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течении 24 часов", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802855870.html
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запорожская область, в мире, россия, украина, евгений балицкий
18:30 15.07.2022 (обновлено: 20:03 15.07.2022)
 
В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти

Глава Запорожской ВГА Балицкий поручил выдворять из региона за дискредитацию власти

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение, сообщил главы администрации региона Евгений Балицкий.
"С целью обеспечения правопорядка, недопущения провокаций и противодействия деятельности, создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории Запорожской области, мною подписан указ "О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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В частности, по его словам, согласно указу, в регионе запрещаются любые проявления экстремистской деятельности, дискредитация и воспрепятствование работе органов власти, предприятий, образовательных и медицинских учреждений.
Кроме этого, по словам Балицкого, также запрещены дискредитация внешней политики и органов власти РФ и местной администрации, использование нацистской атрибутики и проведение несогласованных публичных мероприятий.
"В качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течении 24 часов", - подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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