https://ria.ru/20220715/zaporozhe-1802830727.html

В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти

В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти - РИА Новости, 15.07.2022

В Запорожской области будут выдворять за дискредитацию власти

В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:30

2022-07-15T18:30

2022-07-15T20:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

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россия

украина

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти, экстремистскую деятельность и проведение несогласованных акций, нарушителям грозит выдворение, сообщил главы администрации региона Евгений Балицкий."С целью обеспечения правопорядка, недопущения провокаций и противодействия деятельности, создающей угрозу общественно-политической стабильности на территории Запорожской области, мною подписан указ "О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, согласно указу, в регионе запрещаются любые проявления экстремистской деятельности, дискредитация и воспрепятствование работе органов власти, предприятий, образовательных и медицинских учреждений.Кроме этого, по словам Балицкого, также запрещены дискредитация внешней политики и органов власти РФ и местной администрации, использование нацистской атрибутики и проведение несогласованных публичных мероприятий."В качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течении 24 часов", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802855870.html

https://ria.ru/20220715/donbass-1802693371.html

запорожская область

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, россия, украина, евгений балицкий