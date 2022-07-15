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Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников

Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 15.07.2022

Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников

Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:38

2022-07-15T15:38

2022-07-15T15:45

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220715/zakon-1802729998.html

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общество, россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина