https://ria.ru/20220715/zakon-1802741957.html
Госдума в I чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж
Госдума в I чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж - РИА Новости, 15.07.2022
Госдума в I чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:12
2022-07-15T15:12
2022-07-15T15:17
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.Его принятие, по мнению кабмина, "позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогов и дальнейший вывод денежных средств за пределы Российской Федерации". Правительство указывает на "колоссальный объем" обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям, который только в 2021 году составил около 26 миллиардов рублей и возрос по сравнению с 2020 годом почти на 25%.Причем это будет касаться как взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства по постановлению судебного пристава, так и взыскания средств кредитной организацией, обслуживающей счета должника, без возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного документа, предъявленного непосредственно взыскателем.При этом кредитная организация сможет приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.По ранее возбужденным исполнительным производствам, в рамках которых средства должны были быть перечислены на счет взыскателя в иностранном банке, судебный пристав должен будет вынести и направить в банк требование о наложении ареста на эти деньги до представления взыскателем реквизитов счета, открытого им в российском банке. После представления этих новых реквизитов банк на основании постановления судебного пристава перечислит средства уже на российский счет взыскателя.
https://ria.ru/20220714/banki-1802473837.html
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экономика, россия, госдума рф, банки
15:12 15.07.2022 (обновлено: 15:17 15.07.2022)
Госдума в I чтении запретила перечислять взыскиваемые деньги за рубеж
Госдума в I чтении приняла закон о запрете перечисления взыскиваемых денег за рубеж
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Госдума приняла
в первом чтении правительственный законопроект, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет.
Его принятие, по мнению кабмина, "позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогов и дальнейший вывод денежных средств за пределы Российской Федерации". Правительство указывает на "колоссальный объем" обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям, который только в 2021 году составил около 26 миллиардов рублей и возрос по сравнению с 2020 годом почти на 25%.
"Предусматриваемый законопроектом запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на счет взыскателя в иностранном банке приведет к необходимости открытия взыскателем такого счета в российской кредитной организации или казначейского счета в целях обеспечения принудительного исполнения требований исполнительного документа", - отмечается в пояснительной записке.
Причем это будет касаться как взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства по постановлению судебного пристава, так и взыскания средств кредитной организацией, обслуживающей счета должника, без возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного документа, предъявленного непосредственно взыскателем.
При этом кредитная организация сможет приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По ранее возбужденным исполнительным производствам, в рамках которых средства должны были быть перечислены на счет взыскателя в иностранном банке, судебный пристав должен будет вынести и направить в банк требование о наложении ареста на эти деньги до представления взыскателем реквизитов счета, открытого им в российском банке. После представления этих новых реквизитов банк на основании постановления судебного пристава перечислит средства уже на российский счет взыскателя.