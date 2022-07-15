https://ria.ru/20220715/zakon-1802654483.html
Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт"
Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.07.2022
Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт"
Новый закон позволит цифровой платформе "Мой экспорт", единое окно для компаний при выходе на экспорт, взаимодействовать с банками, а Российскому экспортному... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:15
2022-07-15T12:15
2022-07-15T12:15
вероника никишина
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый закон позволит цифровой платформе "Мой экспорт", единое окно для компаний при выходе на экспорт, взаимодействовать с банками, а Российскому экспортному центру (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — самостоятельно определять перечень услуг для экспортеров и импортеров, сообщает РЭЦ."Платежный сервис, который создается на цифровой платформе "Мой экспорт", позволит пользователям оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете. У компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи", — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Согласно принятому закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с Цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.
https://ria.ru/20220707/gospodderzhka-1801027197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника никишина, россия, российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый закон позволит цифровой платформе "Мой экспорт", единое окно для компаний при выходе на экспорт, взаимодействовать с банками, а Российскому экспортному центру (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — самостоятельно определять перечень услуг для экспортеров и импортеров, сообщает РЭЦ.
"Платежный сервис, который создается на цифровой платформе "Мой экспорт", позволит пользователям оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете. У компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи", — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Согласно принятому закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с Цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.
Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.