https://ria.ru/20220715/zakon-1802654483.html

Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт"

Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.07.2022

Новый закон позволит упростить работу банков с платформой "Мой экспорт"

Новый закон позволит цифровой платформе "Мой экспорт", единое окно для компаний при выходе на экспорт, взаимодействовать с банками, а Российскому экспортному... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:15

2022-07-15T12:15

2022-07-15T12:15

вероника никишина

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый закон позволит цифровой платформе "Мой экспорт", единое окно для компаний при выходе на экспорт, взаимодействовать с банками, а Российскому экспортному центру (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — самостоятельно определять перечень услуг для экспортеров и импортеров, сообщает РЭЦ."Платежный сервис, который создается на цифровой платформе "Мой экспорт", позволит пользователям оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете. У компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи", — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Согласно принятому закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с Цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.

https://ria.ru/20220707/gospodderzhka-1801027197.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вероника никишина, россия, российский экспортный центр (рэц)