https://ria.ru/20220715/zaderzhanie-1802666467.html
В Москве задержали грузчика Шереметьево, укравшего 21 миллион рублей
В Москве задержали грузчика Шереметьево, укравшего 21 миллион рублей - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве задержали грузчика Шереметьево, укравшего 21 миллион рублей
Полиция задержала грузчика аэропорта "Шереметьево", укравшего из чемоданов 21 миллион рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:46
2022-07-15T12:46
2022-07-15T13:22
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция задержала грузчика аэропорта "Шереметьево", укравшего из чемоданов 21 миллион рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, при погрузке багажа мужчина вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва-Бишкек. Из одного из них он украл 10 миллионов рублей, из другого – 11 миллионов. Грузчика задержали по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража - ред.). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - отметила Волк.Полиция устанавливает личности сообщников грузчика и их возможную причастность к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20220624/banksy-1797774175.html
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21 миллион рублей под футболкой: грузчик "Шереметьево" украл деньги из багажа пассажира
21 миллион рублей под футболкой: грузчик "Шереметьево" украл деньги из багажа пассажира
2022-07-15T12:46
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РИА Новости
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
12:46 15.07.2022 (обновлено: 13:22 15.07.2022)
В Москве задержали грузчика Шереметьево, укравшего 21 миллион рублей
Полиция задержала грузчика Шереметьево, укравшего из чемоданов 21 миллион рублей