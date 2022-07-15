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Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины - РИА Новости, 15.07.2022
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Наука
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Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины
Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины - РИА Новости, 15.07.2022
Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины
Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружили у мыса Саранный в Камчатском крае деревянный предмет, который может являться элементом... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:44
2022-07-15T14:48
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружили у мыса Саранный в Камчатском крае деревянный предмет, который может являться элементом затонувшей в 1811 году бригантины "Юнона", сообщил РИА Новости руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта Сергей Куликов.По его информации, дайверы проводили у мыса Саранный близ устья Вилюя исследование предполагаемого квадрата гибели одного из кораблей экспедиции председателя Российско-американской компании Николая Резанова - трехмачтовой бригантины "Юнона". Для этого использовали как визуальный осмотр, так и гидролокаторы бокового обзора и подводные металлоискатели. Прибрежную зону реки Вилюя изучили с помощью металлодетекторов."Поисковая экспедиция принесла неожиданную находку. Исследуя прибрежную зону под водой, мы обнаружили деревянный предмет, предположительно, элемент судна. Принято решение передать его для изучения специалистам", — сказал Куликов.Он отметил, что место поиска затонувшей бригантины было выбрано на основании уникальных документов, попавших в распоряжение участников экспедиции. Это письма-воспоминания о кораблекрушении, написанные управляющим делами Российско-американской компании Кириллом Хлебниковым.Помимо этого, по информации координатора проекта, команда 1XPEDITION получила благословение архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора на восстановление утраченной святыни — памятного креста погибшим в кораблекрушении бригантины "Юнона" на мысе Саранном. По словам Куликова, благодаря поддержке архиепископа в короткий срок удалось решить организационные вопросы и приступить к процессу установки креста и памятной таблички.
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, наука, россия, камчатский край
13:44 15.07.2022 (обновлено: 14:48 15.07.2022)
 

Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины

© пресс-служба проекта 1XPEDITIONУчастники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION у мыса Саранный в Камчатском крае
Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION у мыса Саранный в Камчатском крае
© пресс-служба проекта 1XPEDITION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружили у мыса Саранный в Камчатском крае деревянный предмет, который может являться элементом затонувшей в 1811 году бригантины "Юнона", сообщил РИА Новости руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта Сергей Куликов.
По его информации, дайверы проводили у мыса Саранный близ устья Вилюя исследование предполагаемого квадрата гибели одного из кораблей экспедиции председателя Российско-американской компании Николая Резанова - трехмачтовой бригантины "Юнона". Для этого использовали как визуальный осмотр, так и гидролокаторы бокового обзора и подводные металлоискатели. Прибрежную зону реки Вилюя изучили с помощью металлодетекторов.
"Поисковая экспедиция принесла неожиданную находку. Исследуя прибрежную зону под водой, мы обнаружили деревянный предмет, предположительно, элемент судна. Принято решение передать его для изучения специалистам", — сказал Куликов.
© пресс-служба проекта 1XPEDITIONРуководитель проекта 1XPEDITION Сергей Куликов держит найденный деревянный элемент судна
Руководитель проекта 1XPEDITION Сергей Куликов держит найденный деревянный элемент судна
1 из 3
Руководитель проекта 1XPEDITION Сергей Куликов держит найденный деревянный элемент судна
© пресс-служба проекта 1XPEDITION
© Фото : пресс-служба проекта 1XPEDITION

Устье Вилюя у мыса Саранный

Устье Вилюя у мыса Саранный
2 из 3

Устье Вилюя у мыса Саранный

© Фото : пресс-служба проекта 1XPEDITION
© пресс-служба проекта 1XPEDITIONМыс Саранный в Камчатском крае
Мыс Саранный в Камчатском крае
3 из 3
Мыс Саранный в Камчатском крае
© пресс-служба проекта 1XPEDITION
1 из 3
Руководитель проекта 1XPEDITION Сергей Куликов держит найденный деревянный элемент судна
© пресс-служба проекта 1XPEDITION
2 из 3

Устье Вилюя у мыса Саранный

© Фото : пресс-служба проекта 1XPEDITION
3 из 3
Мыс Саранный в Камчатском крае
© пресс-служба проекта 1XPEDITION
Он отметил, что место поиска затонувшей бригантины было выбрано на основании уникальных документов, попавших в распоряжение участников экспедиции. Это письма-воспоминания о кораблекрушении, написанные управляющим делами Российско-американской компании Кириллом Хлебниковым.
"Оригинал рукописи хранится в Российской государственной публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Из прочитанного удалось узнать, что за некоторое время до гибели судно находилось в районе острова Старичков. Погодные условия начали меняться — подул неблагоприятный ветер, а потому было принято решение идти к мысу Саранный, где и произошло столкновение с каменным рифом, лежащим параллельно берега", — уточнил Куликов.
Помимо этого, по информации координатора проекта, команда 1XPEDITION получила благословение архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора на восстановление утраченной святыни — памятного креста погибшим в кораблекрушении бригантины "Юнона" на мысе Саранном. По словам Куликова, благодаря поддержке архиепископа в короткий срок удалось решить организационные вопросы и приступить к процессу установки креста и памятной таблички.
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