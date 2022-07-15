https://ria.ru/20220715/yunona-1802695740.html

Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины

Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины - РИА Новости, 15.07.2022

Нашли "Юнону"? У Камчатки локализовано место крушения бригантины

Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружили у мыса Саранный в Камчатском крае деревянный предмет, который может являться элементом... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:44

2022-07-15T13:44

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружили у мыса Саранный в Камчатском крае деревянный предмет, который может являться элементом затонувшей в 1811 году бригантины "Юнона", сообщил РИА Новости руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта Сергей Куликов.По его информации, дайверы проводили у мыса Саранный близ устья Вилюя исследование предполагаемого квадрата гибели одного из кораблей экспедиции председателя Российско-американской компании Николая Резанова - трехмачтовой бригантины "Юнона". Для этого использовали как визуальный осмотр, так и гидролокаторы бокового обзора и подводные металлоискатели. Прибрежную зону реки Вилюя изучили с помощью металлодетекторов."Поисковая экспедиция принесла неожиданную находку. Исследуя прибрежную зону под водой, мы обнаружили деревянный предмет, предположительно, элемент судна. Принято решение передать его для изучения специалистам", — сказал Куликов.Он отметил, что место поиска затонувшей бригантины было выбрано на основании уникальных документов, попавших в распоряжение участников экспедиции. Это письма-воспоминания о кораблекрушении, написанные управляющим делами Российско-американской компании Кириллом Хлебниковым.Помимо этого, по информации координатора проекта, команда 1XPEDITION получила благословение архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора на восстановление утраченной святыни — памятного креста погибшим в кораблекрушении бригантины "Юнона" на мысе Саранном. По словам Куликова, благодаря поддержке архиепископа в короткий срок удалось решить организационные вопросы и приступить к процессу установки креста и памятной таблички.

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