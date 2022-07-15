08:21 15.07.2022 (обновлено: 08:22 15.07.2022)
В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса
Глава МИД Японии Хаяси назвал признание КНДР независимости республик Донбасса неприемлемым
© Фото : Пресс-служба представительства ДНРВстреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
"По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости - являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым", - сказал Хаяси по поводу признания Северной Кореей республик Донбасса.