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В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса - РИА Новости, 15.07.2022
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В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса
В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса - РИА Новости, 15.07.2022
В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:21
2022-07-15T08:22
в мире
кндр (северная корея)
япония
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном."По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости - являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым", - сказал Хаяси по поводу признания Северной Кореей республик Донбасса.
https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html
кндр (северная корея)
япония
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, кндр (северная корея), япония, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
08:21 15.07.2022 (обновлено: 08:22 15.07.2022)
 
В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса

Глава МИД Японии Хаяси назвал признание КНДР независимости республик Донбасса неприемлемым

© Фото : Пресс-служба представительства ДНРВстреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Пресс-служба представительства ДНР
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
"По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости - являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым", - сказал Хаяси по поводу признания Северной Кореей республик Донбасса.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 14:42
В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР
 
В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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