https://ria.ru/20220715/yaponiya-1802595783.html

В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса

В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса - РИА Новости, 15.07.2022

В МИД Японии раскритиковали признание КНДР независимости республик Донбасса

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:21

2022-07-15T08:21

2022-07-15T08:22

в мире

кндр (северная корея)

япония

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, комментируя признание ДНР и ЛНР Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном."По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости - являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым", - сказал Хаяси по поводу признания Северной Кореей республик Донбасса.

https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html

кндр (северная корея)

япония

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), япония, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина