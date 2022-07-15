Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7%
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом квартале 2022 года вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого года, превысив 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На данный момент резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" является 91 компания. Среди них – 32 производителя микроэлектроники, которые стали лидерами по росту выручки, ее объем в первом квартале 2022 года составил 2,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
"Выручка предприятий кластера медицинского оборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники: она достигла 2,4 миллиарда рублей. Среди лидеров также оказались производители информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно заработали более миллиарда рублей", – сообщил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва", подведомственная ДИПП, включает в себя пять площадок общей площадью более 220 гектаров. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем" – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности. Научные разработки с последующим запуском в серийное производство резиденты ведут в сферах развития нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 миллиардов рублей.