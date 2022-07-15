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Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7% - РИА Новости, 15.07.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7%
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7% - РИА Новости, 15.07.2022
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7%
Объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом квартале 2022 года вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:47
2022-07-15T11:47
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
зеленоград
ангстрем
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом квартале 2022 года вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого года, превысив 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На данный момент резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" является 91 компания. Среди них – 32 производителя микроэлектроники, которые стали лидерами по росту выручки, ее объем в первом квартале 2022 года составил 2,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении."Выручка предприятий кластера медицинского оборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники: она достигла 2,4 миллиарда рублей. Среди лидеров также оказались производители информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно заработали более миллиарда рублей", – сообщил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Особая экономическая зона "Технополис "Москва", подведомственная ДИПП, включает в себя пять площадок общей площадью более 220 гектаров. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем" – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности. Научные разработки с последующим запуском в серийное производство резиденты ведут в сферах развития нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 миллиардов рублей.
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владислав овчинский, зеленоград, ангстрем
11:47 15.07.2022
 

Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в I квартале выросла на 7%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом квартале 2022 года вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого года, превысив 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На данный момент резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" является 91 компания. Среди них – 32 производителя микроэлектроники, которые стали лидерами по росту выручки, ее объем в первом квартале 2022 года составил 2,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два новых завода по выпуску электроники откроют в ОЭЗ "Технополис Москва"
"Выручка предприятий кластера медицинского оборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники: она достигла 2,4 миллиарда рублей. Среди лидеров также оказались производители информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно заработали более миллиарда рублей", – сообщил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва", подведомственная ДИПП, включает в себя пять площадок общей площадью более 220 гектаров. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем" – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тысяч квадратных метров. В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности. Научные разработки с последующим запуском в серийное производство резиденты ведут в сферах развития нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 миллиардов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЗеленоградАнгстрем
 
 
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