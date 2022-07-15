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Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 20.07.2022
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-15T11:48
2022-07-15T11:48
2022-07-20T14:44
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московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экипажи санитарных вертолетов совершили 146 вылетов. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Время прибытия в любую точку города – всего 10-15 минут", - говорится в сообщении.Отмечается, что три крупных пожара ликвидировали экипажи вертолетов, сбросив на очаги возгорания 230 тонн воды.Кроме того, 412 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Около 80% выездов – для оказания помощи маломобильным горожанам, поиска заблудившихся, спасения животных, вскрытия захлопнувшихся дверей.
https://ria.ru/20211129/pozhary-1761317682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности