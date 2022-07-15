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Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 20.07.2022
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Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 20.07.2022
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-15T11:48
2022-07-20T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
московский авиационный центр
московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экипажи санитарных вертолетов совершили 146 вылетов. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Время прибытия в любую точку города – всего 10-15 минут", - говорится в сообщении.Отмечается, что три крупных пожара ликвидировали экипажи вертолетов, сбросив на очаги возгорания 230 тонн воды.Кроме того, 412 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Около 80% выездов – для оказания помощи маломобильным горожанам, поиска заблудившихся, спасения животных, вскрытия захлопнувшихся дверей.
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москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
11:48 15.07.2022 (обновлено: 14:44 20.07.2022)
 

Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года

© Московский авиационный центрВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
© Московский авиационный центр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 150 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экипажи санитарных вертолетов совершили 146 вылетов. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Время прибытия в любую точку города – всего 10-15 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три крупных пожара ликвидировали экипажи вертолетов, сбросив на очаги возгорания 230 тонн воды.
Кроме того, 412 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Около 80% выездов – для оказания помощи маломобильным горожанам, поиска заблудившихся, спасения животных, вскрытия захлопнувшихся дверей.
Члены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 10:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Пожарные вертолеты Москвы потушили 14 крупных пожаров в 2021 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосковский авиационный центрМосковский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
 
 
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