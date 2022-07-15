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ВТБ: проблемы с работой банков за рубежом нужно решать "на взаимной основе" - РИА Новости, 15.07.2022
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ВТБ: проблемы с работой банков за рубежом нужно решать "на взаимной основе"
ВТБ: проблемы с работой банков за рубежом нужно решать "на взаимной основе" - РИА Новости, 15.07.2022
ВТБ: проблемы с работой банков за рубежом нужно решать "на взаимной основе"
ВТБ считает неприемлемыми действия Запада в отношении своих банков в Германии и Великобритании и уверен, что проблемы нужно урегулировать на взаимной основе,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:47
2022-07-15T18:47
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ считает неприемлемыми действия Запада в отношении своих банков в Германии и Великобритании и уверен, что проблемы нужно урегулировать на взаимной основе, сообщила пресс-служба кредитной организации."Мы считаем неприемлемыми действия западных властей в отношении наших банков в Германии и Великобритании и уверены, что проблемы должны быть урегулированы на взаимной основе", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в качестве ответной меры против подразделений российских банков за рубежом подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России.Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ заявил, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. Банкир отметил, что "дочки" ВТБ с хорошим капиталом и балансом в Германии и Англии "забрали просто так".Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.
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новости компаний - экономика, втб, россия, банки
18:47 15.07.2022
 

ВТБ: проблемы с работой банков за рубежом нужно решать "на взаимной основе"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ считает неприемлемыми действия Запада в отношении своих банков в Германии и Великобритании и уверен, что проблемы нужно урегулировать на взаимной основе, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Мы считаем неприемлемыми действия западных властей в отношении наших банков в Германии и Великобритании и уверены, что проблемы должны быть урегулированы на взаимной основе", - говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 13:47
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
Ранее в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в качестве ответной меры против подразделений российских банков за рубежом подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России.
Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ заявил, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. Банкир отметил, что "дочки" ВТБ с хорошим капиталом и балансом в Германии и Англии "забрали просто так".
Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБРоссияБанки
 
 
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