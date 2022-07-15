https://ria.ru/20220715/vooruzhenie-1802876949.html

США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения

США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения - РИА Новости, 15.07.2022

США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения

США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:38

2022-07-15T22:38

2022-07-15T22:38

в мире

алексей резников

сша

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киев

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.

https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html

сша

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей резников, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, конгресс сша