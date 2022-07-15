США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения
Пентагон: США не видят признаков перепродажи своих вооружений на Украине третьим сторонам
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины", - сказал представитель оборонного ведомства США на брифинге.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.