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США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения - РИА Новости, 15.07.2022
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США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения
США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения - РИА Новости, 15.07.2022
США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения
США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:38
2022-07-15T22:38
в мире
алексей резников
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
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в мире, алексей резников, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, конгресс сша
22:38 15.07.2022
 
США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения

Пентагон: США не видят признаков перепродажи своих вооружений на Украине третьим сторонам

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины", - сказал представитель оборонного ведомства США на брифинге.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
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В миреАлексей РезниковСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныКонгресс США
 
 
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