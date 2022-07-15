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В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/vodovod-1802722383.html
В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением
В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022
В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением
Водовод, который поможет облегчить ситуацию с водоснабжением, запущен в пятницу в Донецкой Народной республике, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:31
2022-07-15T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЗУЕВКА, (ДНР), 15 июл - РИА Новости. Водовод, который поможет облегчить ситуацию с водоснабжением, запущен в пятницу в Донецкой Народной республике, передаёт корреспондент РИА Новости.Насосы, подающие воду в канал Северский Донец из одного из водохранилищ в ДНР, запустил глава республики Денис Пушилин.Как пояснили журналистам в МЧС ДНР, данная мера не позволит подавать воду в круглосуточном режиме, но наполнение канала Северский Донец облегчит ситуацию с подачей воды по установленному графику.
https://ria.ru/20220608/lnr-1793972559.html
донецкая народная республика
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в мире, жкх, донецкая народная республика, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:31 15.07.2022
 
В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением

В ДНР запустили водовод, который должен облегчить ситуацию с водоснабжением в республике

© Фото : МЧС ДНРВодовод в ДНР
Водовод в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : МЧС ДНР
Водовод в ДНР. Архивное фото
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ЗУЕВКА, (ДНР), 15 июл - РИА Новости. Водовод, который поможет облегчить ситуацию с водоснабжением, запущен в пятницу в Донецкой Народной республике, передаёт корреспондент РИА Новости.
Насосы, подающие воду в канал Северский Донец из одного из водохранилищ в ДНР, запустил глава республики Денис Пушилин.
Как пояснили журналистам в МЧС ДНР, данная мера не позволит подавать воду в круглосуточном режиме, но наполнение канала Северский Донец облегчит ситуацию с подачей воды по установленному графику.
Специалисты Луганскводы во время работ по устранению прорыва водовода и возобновлению подачи воды
8 июня, 13:34Специальная военная операция на Украине
В ЛНР восстановили подачу воды в несколько городов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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