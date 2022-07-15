https://ria.ru/20220715/vodovod-1802722383.html

В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением

В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022

В ДНР запустили водовод, который облегчит ситуацию с водоснабжением

Водовод, который поможет облегчить ситуацию с водоснабжением, запущен в пятницу в Донецкой Народной республике, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:31

2022-07-15T14:31

2022-07-15T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЗУЕВКА, (ДНР), 15 июл - РИА Новости. Водовод, который поможет облегчить ситуацию с водоснабжением, запущен в пятницу в Донецкой Народной республике, передаёт корреспондент РИА Новости.Насосы, подающие воду в канал Северский Донец из одного из водохранилищ в ДНР, запустил глава республики Денис Пушилин.Как пояснили журналистам в МЧС ДНР, данная мера не позволит подавать воду в круглосуточном режиме, но наполнение канала Северский Донец облегчит ситуацию с подачей воды по установленному графику.

https://ria.ru/20220608/lnr-1793972559.html

донецкая народная республика

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в мире, жкх, донецкая народная республика, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)