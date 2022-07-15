https://ria.ru/20220715/vengriya-1802665465.html
Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье
Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье - РИА Новости, 15.07.2022
Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье
У Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать, заявил глава венгерского РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:43
2022-07-15T12:43
2022-07-15T13:12
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венгрия
мид венгрии
петер сийярто
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закарпатская область
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. У Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.
https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, украина, закарпатская область
12:43 15.07.2022 (обновлено: 13:12 15.07.2022)
Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье
Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты 150 тысяч венгров в Закарпатье
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости.
У Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать, заявил
глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.