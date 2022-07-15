https://ria.ru/20220715/vengriya-1802665465.html

Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье

Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье - РИА Новости, 15.07.2022

Сийярто заявил о наличии военного сценария для защиты венгров в Закарпатье

У Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать, заявил глава венгерского РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:43

2022-07-15T12:43

2022-07-15T13:12

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мид венгрии

петер сийярто

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закарпатская область

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. У Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.

https://ria.ru/20220504/vengriya-1786704057.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, украина, закарпатская область