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ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения - РИА Новости, 15.07.2022
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ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения - РИА Новости, 15.07.2022
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:51
2022-07-15T17:51
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как ожидается, откроет этой стране доступ к европейскому финансированию в сфере здравоохранения, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.По словам еврокомиссара, "соглашение позволит Украине быстро воспользоваться финансированием ЕС, связанным со здравоохранением, для немедленной поддержки сектора, а также для его реконструкции в долгосрочной перспективе".Бюджет программы EU4Health на 2021-2017 годы составляет 5,3 миллиарда евро.
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в мире, украина, евросоюз
17:51 15.07.2022
 
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения

Кириакидес подписала документ о включении Украины в программу здравоохранения EU4Health

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как ожидается, откроет этой стране доступ к европейскому финансированию в сфере здравоохранения, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.
По словам еврокомиссара, "соглашение позволит Украине быстро воспользоваться финансированием ЕС, связанным со здравоохранением, для немедленной поддержки сектора, а также для его реконструкции в долгосрочной перспективе".
Бюджет программы EU4Health на 2021-2017 годы составляет 5,3 миллиарда евро.
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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