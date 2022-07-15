https://ria.ru/20220715/ukraina-1802820037.html
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения - РИА Новости, 15.07.2022
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:51
2022-07-15T17:51
2022-07-15T17:51
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как ожидается, откроет этой стране доступ к европейскому финансированию в сфере здравоохранения, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.По словам еврокомиссара, "соглашение позволит Украине быстро воспользоваться финансированием ЕС, связанным со здравоохранением, для немедленной поддержки сектора, а также для его реконструкции в долгосрочной перспективе".Бюджет программы EU4Health на 2021-2017 годы составляет 5,3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800679130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения
Кириакидес подписала документ о включении Украины в программу здравоохранения EU4Health