https://ria.ru/20220715/ukraina-1802820037.html

ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения

ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения - РИА Новости, 15.07.2022

ЕК открыла Украине доступ к финансированию по программе здравоохранения

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:51

2022-07-15T17:51

2022-07-15T17:51

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украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подписала в Киеве соглашение о присоединении Украины к европейской программе EU4Health, которое, как ожидается, откроет этой стране доступ к европейскому финансированию в сфере здравоохранения, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.По словам еврокомиссара, "соглашение позволит Украине быстро воспользоваться финансированием ЕС, связанным со здравоохранением, для немедленной поддержки сектора, а также для его реконструкции в долгосрочной перспективе".Бюджет программы EU4Health на 2021-2017 годы составляет 5,3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800679130.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, евросоюз