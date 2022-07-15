https://ria.ru/20220715/ukraina-1802701215.html

Украинские военные за три минуты обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские военные за три минуты обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские военные за три минуты обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив за три минуты 14 снарядов калибром 122... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:49

2022-07-15T13:49

2022-07-15T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив за три минуты 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая