13:49 15.07.2022 (обновлено: 13:51 15.07.2022)
Украинские военные за три минуты обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Яковлевке и Ясиноватой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив за три минуты 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 12:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.