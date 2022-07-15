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Украинские войска обстреляли три населенных пункта из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли три населенных пункта из РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта из РСЗО "Град"

Украинские войска за восемь минут обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, а также населенные пункты Минеральное и Кременец в Донецкой Народной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:48

2022-07-15T10:48

2022-07-15T10:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, а также населенные пункты Минеральное и Кременец в Донецкой Народной Республике, применяя РСЗО "Град" и крупнокалиберные орудия, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины