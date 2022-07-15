10:48 15.07.2022 (обновлено: 10:55 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта из РСЗО "Град"
СЦКК в ДНР: ВСУ обстреляли Минеральное, Кременец и Донецк из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, а также населенные пункты Минеральное и Кременец в Донецкой Народной Республике, применяя РСЗО "Град" и крупнокалиберные орудия, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.15 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 10.15 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 10.15 - н.п. Новомихайловка – н.п. Кременец: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.23 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.