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Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска - РИА Новости, 15.07.2022
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска
Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, имеются очаги сопротивления, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:09
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специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, имеются очаги сопротивления, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:09 15.07.2022 (обновлено: 10:10 15.07.2022)
 
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска

Замминистра информации Безсонов: силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, имеются очаги сопротивления, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить, что основные силы ВСУ вышли, пока с уверенностью не могут. Наша арта отрабатывает по зеленке вокруг города", - написал Безсонов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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