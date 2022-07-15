Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска

"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить, что основные силы ВСУ вышли, пока с уверенностью не могут. Наша арта отрабатывает по зеленке вокруг города", - написал Безсонов в своем Telegram-канале.