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Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска - РИА Новости, 15.07.2022
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска
Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, имеются очаги сопротивления, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:09
2022-07-15T10:09
2022-07-15T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, имеются очаги сопротивления, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:09 15.07.2022 (обновлено: 10:10 15.07.2022)
Силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска
Замминистра информации Безсонов: силы ДНР ведут зачистку восточных районов Северска