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Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 454 единицы различных боеприпасов, в результате два мирных жителя... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:07

2022-07-15T09:07

2022-07-15T09:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 454 единицы различных боеприпасов, в результате два мирных жителя ДНР погибли, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины