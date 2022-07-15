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Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 454 единицы различных боеприпасов, в результате два мирных жителя... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:07
2022-07-15T09:07
2022-07-15T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 454 единицы различных боеприпасов, в результате два мирных жителя ДНР погибли, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:07 15.07.2022 (обновлено: 09:44 15.07.2022)
Украинские войска за сутки выпустили 454 единицы боеприпасов по ДНР
СЦКК в ДНР: ВСУ за сутки 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 единицы боеприпасов