https://ria.ru/20220715/turizm-1802607301.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:34

2022-07-15T09:34

2022-07-15T09:35

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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