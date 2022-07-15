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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:34
2022-07-15T09:34
2022-07-15T09:35
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
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09:34 15.07.2022 (обновлено: 09:35 15.07.2022)
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля