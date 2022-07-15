https://ria.ru/20220715/tropa-1802721469.html
На Кубани запустили "Тропу Чувств"
На Кубани запустили "Тропу Чувств" - РИА Новости, 15.07.2022
На Кубани запустили "Тропу Чувств"
Эколого-просветительский проект "Тропа Чувств" начал работать на территории экоцентра "Лаура" в Красной Поляне, на маршруте длиной 300 метров туристы смогут... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:30
2022-07-15T14:30
2022-07-15T14:30
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Эколого-просветительский проект "Тропа Чувств" начал работать на территории экоцентра "Лаура" в Красной Поляне, на маршруте длиной 300 метров туристы смогут познакомиться с миром дикой природы с помощью звуков, запахов и тактильных ощущений, сообщает администрация региона.Также гости маршрута узнают, как устроен микромир дикой природы, наблюдая за жизнью в "отеле для насекомых", исполнят музыкальный фрагмент на "лесном ксилофоне" и услышат песни природы через "ухо гор"."Тропа оборудована деревянным настилом и подходит для маломобильных посетителей, желающих познакомиться с лесом и его обитателями", - добавили в ведомстве. Отмечается, что похожие по содержанию проекты реализованы на природных территориях Европы, однако аналогов в России тропа не имеет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, европа, россия
На Кубани запустили "Тропу Чувств"
На Кубани запустили "Тропу Чувств", где туристы откроют природу через ощущения
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Эколого-просветительский проект "Тропа Чувств" начал работать на территории экоцентра "Лаура" в Красной Поляне, на маршруте длиной 300 метров туристы смогут познакомиться с миром дикой природы с помощью звуков, запахов и тактильных ощущений, сообщает администрация региона.
"Эколого-просветительский проект начал работать на территории экоцентра "Лаура" Кавказского заповедника. "Тропа Чувств" – это маршрут длиной 300 метров, на котором посетители могут заново открыть мир звуков, запахов, тактильных ощущений природы в необычной и увлекательной форме", - говорится в сообщении.
Также гости маршрута узнают, как устроен микромир дикой природы, наблюдая за жизнью в "отеле для насекомых", исполнят музыкальный фрагмент на "лесном ксилофоне" и услышат песни природы через "ухо гор".
"Тропа оборудована деревянным настилом и подходит для маломобильных посетителей, желающих познакомиться с лесом и его обитателями", - добавили в ведомстве. Отмечается, что похожие по содержанию проекты реализованы на природных территориях Европы
, однако аналогов в России
тропа не имеет.