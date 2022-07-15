https://ria.ru/20220715/tropa-1802721469.html

На Кубани запустили "Тропу Чувств"

На Кубани запустили "Тропу Чувств" - РИА Новости, 15.07.2022

На Кубани запустили "Тропу Чувств"

Эколого-просветительский проект "Тропа Чувств" начал работать на территории экоцентра "Лаура" в Красной Поляне, на маршруте длиной 300 метров туристы смогут... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:30

2022-07-15T14:30

2022-07-15T14:30

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Эколого-просветительский проект "Тропа Чувств" начал работать на территории экоцентра "Лаура" в Красной Поляне, на маршруте длиной 300 метров туристы смогут познакомиться с миром дикой природы с помощью звуков, запахов и тактильных ощущений, сообщает администрация региона.Также гости маршрута узнают, как устроен микромир дикой природы, наблюдая за жизнью в "отеле для насекомых", исполнят музыкальный фрагмент на "лесном ксилофоне" и услышат песни природы через "ухо гор"."Тропа оборудована деревянным настилом и подходит для маломобильных посетителей, желающих познакомиться с лесом и его обитателями", - добавили в ведомстве. Отмечается, что похожие по содержанию проекты реализованы на природных территориях Европы, однако аналогов в России тропа не имеет.

https://ria.ru/20220701/nasekomye-1799645928.html

европа

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новости - туризм, европа, россия