https://ria.ru/20220715/tayvan-1802792629.html

На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова

На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова - РИА Новости, 15.07.2022

На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова

Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:50

2022-07-15T16:50

2022-07-15T16:50

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тайвань

мид кнр

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су-27

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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных на сайте оборонного ведомства острова.В частности, в операции приняли участие два многоцелевых истребителей Shenyang J-16, два истребителя Shenyang J-11, который является лицензионным вариантом советского истребителя Су-27, противолодочные самолеты Y-8 и Z-9 и другие.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html

https://ria.ru/20220625/protest-1798035495.html

китай

тайвань

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, мид кнр, пекин, су-27