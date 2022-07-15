На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова
На Тайване заявили о вхождении десяти китайских самолетов в зону ПВО острова
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных на сайте оборонного ведомства острова.
В частности, в операции приняли участие два многоцелевых истребителей Shenyang J-16, два истребителя Shenyang J-11, который является лицензионным вариантом советского истребителя Су-27, противолодочные самолеты Y-8 и Z-9 и другие.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.