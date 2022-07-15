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На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова - РИА Новости, 15.07.2022
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На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова
На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова - РИА Новости, 15.07.2022
На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова
Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:50
2022-07-15T16:50
в мире
китай
тайвань
мид кнр
пекин
су-27
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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных на сайте оборонного ведомства острова.В частности, в операции приняли участие два многоцелевых истребителей Shenyang J-16, два истребителя Shenyang J-11, который является лицензионным вариантом советского истребителя Су-27, противолодочные самолеты Y-8 и&nbsp; Z-9 и другие.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html
https://ria.ru/20220625/protest-1798035495.html
китай
тайвань
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в мире, китай, тайвань, мид кнр, пекин, су-27
16:50 15.07.2022
 
На Тайване заявили о вхождении китайских самолетов в зону ПВО острова

На Тайване заявили о вхождении десяти китайских самолетов в зону ПВО острова

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Десять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в пятницу в опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня, следует из данных, опубликованных на сайте оборонного ведомства острова.
В частности, в операции приняли участие два многоцелевых истребителей Shenyang J-16, два истребителя Shenyang J-11, который является лицензионным вариантом советского истребителя Су-27, противолодочные самолеты Y-8 и  Z-9 и другие.
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 06:59
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 06:19
Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня
 
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