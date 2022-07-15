https://ria.ru/20220715/tarkovskiy-1802690373.html

Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"

Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо" - РИА Новости, 15.07.2022

Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"

В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:00

2022-07-15T14:00

2022-07-15T14:05

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею великого режиссера. Также пройдет несколько показов фильмов.В экспозицию вошли фотографии из семейного архива, а также стол, за которым работал Тарковский, и единственная написанная им картина – "Сталкер".4 апреля 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения Тарковского. Название выставки в РОСИЗО повторяет название документального фильма, снятого Андреем Тарковским-младшим в 2019 году.Инсталляция в одном из залов, символизирующая три реки, текущие вокруг села, в котором родился Тарковский, была подготовлена специально к выставке."Это возможность замедлиться и почувствовать, как Тарковский воспринимает время", – добавила Корень.На входе в выставочное пространство стоит мольберт с полотном "Сталкер".Андрей Тарковский – советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Известен такими картинами, как "Андрей Рублёв", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер".Выставка проходит при поддержке Международного института Тарковского и продлится до 20 сентября.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, андрей тарковский, росизо, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , выставки