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Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо" - РИА Новости, 15.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220715/tarkovskiy-1802690373.html
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо" - РИА Новости, 15.07.2022
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"
В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:00
2022-07-15T14:05
культура
культура
новости культуры
андрей тарковский
росизо
кино и сериалы
что посмотреть
куда сходить
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею великого режиссера. Также пройдет несколько показов фильмов.В экспозицию вошли фотографии из семейного архива, а также стол, за которым работал Тарковский, и единственная написанная им картина – "Сталкер".4 апреля 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения Тарковского. Название выставки в РОСИЗО повторяет название документального фильма, снятого Андреем Тарковским-младшим в 2019 году.Инсталляция в одном из залов, символизирующая три реки, текущие вокруг села, в котором родился Тарковский, была подготовлена специально к выставке."Это возможность замедлиться и почувствовать, как Тарковский воспринимает время", – добавила Корень.На входе в выставочное пространство стоит мольберт с полотном "Сталкер".Андрей Тарковский – советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Известен такими картинами, как "Андрей Рублёв", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер".Выставка проходит при поддержке Международного института Тарковского и продлится до 20 сентября.
https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html
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культура, новости культуры, андрей тарковский, росизо, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , выставки
14:00 15.07.2022 (обновлено: 14:05 15.07.2022)
 
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"

Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо" 15 июля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве
Посетитель на выставке Андрей Тарковский. Кино как молитва в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею великого режиссера. Также пройдет несколько показов фильмов.
В экспозицию вошли фотографии из семейного архива, а также стол, за которым работал Тарковский, и единственная написанная им картина – "Сталкер".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве

Посетители на выставке Андрей Тарковский. Кино как молитва в Москве
1 из 2

Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке

Посетители на выставке Андрей Тарковский. Кино как молитва в Москве
2 из 2

Посетители на выставке

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетители на выставке

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 апреля 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения Тарковского. Название выставки в РОСИЗО повторяет название документального фильма, снятого Андреем Тарковским-младшим в 2019 году.
"Мы хотели сделать очень честную выставку, – рассказала в ходе пресс-показа куратор Алина Корень. – У нас звучат записи аудио с голосом Тарковского, в двух кинозалах представлены документальные фильмы, один из которых снят его сыном, а второй – снят самим Тарковским. И также здесь есть фотопроект, в котором вы видите и множество портретов, и снимки со съемок".
Инсталляция в одном из залов, символизирующая три реки, текущие вокруг села, в котором родился Тарковский, была подготовлена специально к выставке.
"Это возможность замедлиться и почувствовать, как Тарковский воспринимает время", – добавила Корень.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень

Куратор выставки Андрей Тарковский. Кино как молитва Алина Корень
1 из 3

Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского

Посетители на выставке Андрей Тарковский. Кино как молитва в Москве
2 из 3

Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"

Посетители на выставке Андрей Тарковский. Кино как молитва в Москве
3 из 3

Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На входе в выставочное пространство стоит мольберт с полотном "Сталкер".
Андрей Тарковский – советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Известен такими картинами, как "Андрей Рублёв", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер".
Выставка проходит при поддержке Международного института Тарковского и продлится до 20 сентября.
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