14:00 15.07.2022 (обновлено: 14:05 15.07.2022)
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо"
Выставка, посвященная Тарковскому и его творчеству, открывается в "Росизо" 15 июля
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В пятницу, 15 июля, Государственный выставочный центр РОСИЗО открывает для широкой публики выставку "Андрей Тарковский. Кино как молитва", посвященную юбилею великого режиссера. Также пройдет несколько показов фильмов.
В экспозицию вошли фотографии из семейного архива, а также стол, за которым работал Тарковский, и единственная написанная им картина – "Сталкер".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве
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Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве
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Выставкв "Андрей Тарковский. Кино как молитва" в Москве
4 апреля 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения Тарковского. Название выставки в РОСИЗО повторяет название документального фильма, снятого Андреем Тарковским-младшим в 2019 году.
"Мы хотели сделать очень честную выставку, – рассказала в ходе пресс-показа куратор Алина Корень. – У нас звучат записи аудио с голосом Тарковского, в двух кинозалах представлены документальные фильмы, один из которых снят его сыном, а второй – снят самим Тарковским. И также здесь есть фотопроект, в котором вы видите и множество портретов, и снимки со съемок".
Инсталляция в одном из залов, символизирующая три реки, текущие вокруг села, в котором родился Тарковский, была подготовлена специально к выставке.
"Это возможность замедлиться и почувствовать, как Тарковский воспринимает время", – добавила Корень.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень
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Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского
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Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"
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Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"
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Куратор выставки "Андрей Тарковский. Кино как молитва" Алина Корень
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Выставка посвящена юбилею режиссера Андрея Тарковского
3 из 3
Посетители на выставке "Андрей Тарковский. Кино как молитва"
На входе в выставочное пространство стоит мольберт с полотном "Сталкер".
Андрей Тарковский – советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Известен такими картинами, как "Андрей Рублёв", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер".
Выставка проходит при поддержке Международного института Тарковского и продлится до 20 сентября.