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В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией - РИА Новости, 15.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220715/tailand-1802741740.html
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией - РИА Новости, 15.07.2022
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией
В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:14
2022-07-15T17:14
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР.Управление по туризму страны (TAT) объявило о запуске мобильного приложения Tourist Police I Lert U. Получив сигнал от иностранца, силовики немедленно отправят помощь. Туристы также могут просто сфотографировать место происшествия и загрузить его в приложение. В центр поступит соответствующая информация с указанием координат: сервис автоматически определяет локацию заявителя.Приложение можно бесплатно загрузить из Google Play для устройств Android и из AppStore для iOS.Сервис связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции, работает на английском и тайском. Но можно попросить переводчика и получить помощь на других языках, в том числе и на русском.
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туризм, новости - туризм, apple ios, google android, таиланд, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
17:14 15.07.2022
 
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией

В Таиланде мобильный сервис позволяет гостям оперативно связаться с туристической полицией

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаМашина туристической полиции, Бангкок, Таиланд
Машина туристической полиции, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР.
Управление по туризму страны (TAT) объявило о запуске мобильного приложения Tourist Police I Lert U.
Получив сигнал от иностранца, силовики немедленно отправят помощь. Туристы также могут просто сфотографировать место происшествия и загрузить его в приложение. В центр поступит соответствующая информация с указанием координат: сервис автоматически определяет локацию заявителя.
Приложение можно бесплатно загрузить из Google Play для устройств Android и из AppStore для iOS.
Сервис связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции, работает на английском и тайском. Но можно попросить переводчика и получить помощь на других языках, в том числе и на русском.
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