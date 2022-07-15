https://ria.ru/20220715/tailand-1802741740.html
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией - РИА Новости, 15.07.2022
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией
В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:14
2022-07-15T17:14
2022-07-15T17:14
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР.Управление по туризму страны (TAT) объявило о запуске мобильного приложения Tourist Police I Lert U. Получив сигнал от иностранца, силовики немедленно отправят помощь. Туристы также могут просто сфотографировать место происшествия и загрузить его в приложение. В центр поступит соответствующая информация с указанием координат: сервис автоматически определяет локацию заявителя.Приложение можно бесплатно загрузить из Google Play для устройств Android и из AppStore для iOS.Сервис связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции, работает на английском и тайском. Но можно попросить переводчика и получить помощь на других языках, в том числе и на русском.
https://ria.ru/20220708/tailand-1800859315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, apple ios, google android, таиланд, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией
В Таиланде мобильный сервис позволяет гостям оперативно связаться с туристической полицией
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает
АТОР.
Управление по туризму страны (TAT) объявило о запуске мобильного приложения Tourist Police I Lert U.
Получив сигнал от иностранца, силовики немедленно отправят помощь. Туристы также могут просто сфотографировать место происшествия и загрузить его в приложение. В центр поступит соответствующая информация с указанием координат: сервис автоматически определяет локацию заявителя.
Приложение можно бесплатно загрузить из Google Play для устройств Android и из AppStore для iOS.
Сервис связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции, работает на английском и тайском. Но можно попросить переводчика и получить помощь на других языках, в том числе и на русском.