https://ria.ru/20220715/tailand-1802741740.html

В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией

В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией - РИА Новости, 15.07.2022

В Таиланде туристы получили возможность оперативно связываться с полицией

В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:14

2022-07-15T17:14

2022-07-15T17:14

туризм

туризм

новости - туризм

apple ios

google android

таиланд

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155218/92/1552189267_0:91:2730:1627_1920x0_80_0_0_d2a30cca09a52ba57a34ed4833420bb9.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Таиланде появился мобильный сервис, позволяющий быстро связаться с туристической полицией, сообщает АТОР.Управление по туризму страны (TAT) объявило о запуске мобильного приложения Tourist Police I Lert U. Получив сигнал от иностранца, силовики немедленно отправят помощь. Туристы также могут просто сфотографировать место происшествия и загрузить его в приложение. В центр поступит соответствующая информация с указанием координат: сервис автоматически определяет локацию заявителя.Приложение можно бесплатно загрузить из Google Play для устройств Android и из AppStore для iOS.Сервис связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции, работает на английском и тайском. Но можно попросить переводчика и получить помощь на других языках, в том числе и на русском.

https://ria.ru/20220708/tailand-1800859315.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, apple ios, google android, таиланд, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)