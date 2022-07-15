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Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года - РИА Новости, 15.07.2022
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года
Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:34
2022-07-15T14:34
2022-07-15T14:34
экономика
россия
сша
госдума рф
евросоюз
денис мантуров
андрей клишас
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум с 2014 года, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Мантуров, выступая в Госдуме, заявил, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета - прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих."Согласен, только и сегодня, и вчера, и с 2014 года нужно... как минимум", - написал Клишас в своём Telegram-канале.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, госдума рф, евросоюз, денис мантуров, андрей клишас
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был России как минимум с 2014 года