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Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года - РИА Новости, 15.07.2022
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Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года - РИА Новости, 15.07.2022
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года
Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:34
2022-07-15T14:34
экономика
россия
сша
госдума рф
евросоюз
денис мантуров
андрей клишас
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум с 2014 года, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Мантуров, выступая в Госдуме, заявил, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета - прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих."Согласен, только и сегодня, и вчера, и с 2014 года нужно... как минимум", - написал Клишас в своём Telegram-канале.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.
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экономика, россия, сша, госдума рф, евросоюз, денис мантуров, андрей клишас
14:34 15.07.2022
 
Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года

Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был России как минимум с 2014 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум с 2014 года, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Мантуров, выступая в Госдуме, заявил, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета - прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих.
"Согласен, только и сегодня, и вчера, и с 2014 года нужно... как минимум", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:24
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
 
ЭкономикаРоссияСШАГосдума РФЕвросоюзДенис МантуровАндрей Клишас
 
 
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