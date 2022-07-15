https://ria.ru/20220715/suverenitet-1802723968.html

Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года

Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года - РИА Новости, 15.07.2022

Клишас: переход к технологическому суверенитету нужен был с 2014 года

Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:34

2022-07-15T14:34

2022-07-15T14:34

экономика

россия

сша

госдума рф

евросоюз

денис мантуров

андрей клишас

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Переход к обеспечению технологического суверенитета, о котором говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, необходимо было осуществить как минимум с 2014 года, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Госдума на внеплановом пленарном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Мантуров, выступая в Госдуме, заявил, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета - прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих."Согласен, только и сегодня, и вчера, и с 2014 года нужно... как минимум", - написал Клишас в своём Telegram-канале.В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

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Екатерина Зайцева

экономика, россия, сша, госдума рф, евросоюз, денис мантуров, андрей клишас