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Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях - РИА Новости, 15.07.2022
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:43
2022-07-15T09:43
2022-07-15T09:56
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ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех девочек, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что в 2019, 2020 и 2021 годах, мужчина ждал, когда возле его дома пройдут или будут играть дети. В этот момент он начинал обнажать половые органы и трогать себя. Одна из девочек рассказала своим родителям, что мужчина совершает подобные действия. Они обратились в полицию.Сначала следователям удалось доказать только один факт преступления, совершенный мужчиной в 2021 году. Во время расследования уголовного дела девочки сообщили о подобных действиях в 2019 и 2020 годах."Приговором Кормиловского районного суда Омской области 47-летний местный житель признан виновным в совершении трех преступлений по статье иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - добавили в пресс-службе ведомства.Вину мужчина не признал. Судебный акт не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220713/sud-1802230183.html
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происшествия, россия, омская область
09:43 15.07.2022 (обновлено: 09:56 15.07.2022)
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
Суд признал виновным жителя Омской области за развратные действия при детях
ОМСК, 15 июл - РИА Новости.
Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех девочек, рассказали
журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в 2019, 2020 и 2021 годах, мужчина ждал, когда возле его дома пройдут или будут играть дети. В этот момент он начинал обнажать половые органы и трогать себя. Одна из девочек рассказала своим родителям, что мужчина совершает подобные действия. Они обратились в полицию.
"В тот момент, когда мимо его домовладения проходили либо играли неподалеку 7-летняя, 9-летняя и 11-летняя потерпевшая, он совершал действия, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей. Суд приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области
.
Сначала следователям удалось доказать только один факт преступления, совершенный мужчиной в 2021 году. Во время расследования уголовного дела девочки сообщили о подобных действиях в 2019 и 2020 годах.
"Приговором Кормиловского районного суда Омской области 47-летний местный житель признан виновным в совершении трех преступлений по статье иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - добавили в пресс-службе ведомства.
Вину мужчина не признал. Судебный акт не вступил в законную силу.