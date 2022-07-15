https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html

Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях

Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях - РИА Новости, 15.07.2022

Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях

Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:43

2022-07-15T09:43

2022-07-15T09:56

происшествия

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омская область

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ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех девочек, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что в 2019, 2020 и 2021 годах, мужчина ждал, когда возле его дома пройдут или будут играть дети. В этот момент он начинал обнажать половые органы и трогать себя. Одна из девочек рассказала своим родителям, что мужчина совершает подобные действия. Они обратились в полицию.Сначала следователям удалось доказать только один факт преступления, совершенный мужчиной в 2021 году. Во время расследования уголовного дела девочки сообщили о подобных действиях в 2019 и 2020 годах."Приговором Кормиловского районного суда Омской области 47-летний местный житель признан виновным в совершении трех преступлений по статье иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - добавили в пресс-службе ведомства.Вину мужчина не признал. Судебный акт не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220713/sud-1802230183.html

https://ria.ru/20211224/stremskiy-1765273271.html

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происшествия, россия, омская область