Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях - РИА Новости, 15.07.2022
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях
Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:43
2022-07-15T09:56
происшествия
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех девочек, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что в 2019, 2020 и 2021 годах, мужчина ждал, когда возле его дома пройдут или будут играть дети. В этот момент он начинал обнажать половые органы и трогать себя. Одна из девочек рассказала своим родителям, что мужчина совершает подобные действия. Они обратились в полицию.Сначала следователям удалось доказать только один факт преступления, совершенный мужчиной в 2021 году. Во время расследования уголовного дела девочки сообщили о подобных действиях в 2019 и 2020 годах."Приговором Кормиловского районного суда Омской области 47-летний местный житель признан виновным в совершении трех преступлений по статье иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - добавили в пресс-службе ведомства.Вину мужчина не признал. Судебный акт не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220713/sud-1802230183.html
https://ria.ru/20211224/stremskiy-1765273271.html
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, омская область
09:43 15.07.2022 (обновлено: 09:56 15.07.2022)
 
Жителя Омской области признали виновным за развратные действия при детях

Суд признал виновным жителя Омской области за развратные действия при детях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Кормиловский районный суд Омской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении трех девочек, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в 2019, 2020 и 2021 годах, мужчина ждал, когда возле его дома пройдут или будут играть дети. В этот момент он начинал обнажать половые органы и трогать себя. Одна из девочек рассказала своим родителям, что мужчина совершает подобные действия. Они обратились в полицию.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:14
В Тюмени дали срок мужчине, вымогавшему у шестилетней девочки интимные фото
"В тот момент, когда мимо его домовладения проходили либо играли неподалеку 7-летняя, 9-летняя и 11-летняя потерпевшая, он совершал действия, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей. Суд приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Сначала следователям удалось доказать только один факт преступления, совершенный мужчиной в 2021 году. Во время расследования уголовного дела девочки сообщили о подобных действиях в 2019 и 2020 годах.
"Приговором Кормиловского районного суда Омской области 47-летний местный житель признан виновным в совершении трех преступлений по статье иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - добавили в пресс-службе ведомства.
Вину мужчина не признал. Судебный акт не вступил в законную силу.
Николай Стремский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 09:32Религия
Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
 
ПроисшествияРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала