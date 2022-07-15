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Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы - РИА Новости, 15.07.2022
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Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы
Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы - РИА Новости, 15.07.2022
Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы
В центре Москвы планируется построить два учебных корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:48
2022-07-15T14:48
москва
мархи
юлиана княжевская
строительство
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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы планируется построить два учебных корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию - стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты. Второе новое здание будет пятиэтажным, в нем предусмотрено оборудование дипломных аудиторий", - отметила Княжевская.По ее словам, сейчас в МАРХИ на 1 гектаре земли находятся пять зданий суммарно на 20 тысяч "квадратов". Площадь двух новых строений составит около 3 тысяч квадратных метров. Строительство корпусов планируется в глубине участка, со стороны Московского дома художника и доходного дома Третьяковых. Их максимальная высота - 21 метр. Здания, более точные проекты которых появятся позже, должны будут удовлетворять ограничениям охранных зон объектов культурного наследия.МАРХИ располагается на территории бывшей городской усадьбы Воронцова, построенной в XVIII веке. В ходе своей истории усадьба неоднократно меняла владельцев и перестраивалась. В конце XIX века усадьбу реконструировали специально для Строгановского училища. Усадьба имеет статус федерального объекта культурного наследия.
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москва, мархи, юлиана княжевская, строительство
14:48 15.07.2022
 

Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы

© Depositphotos / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / kasto
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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы планируется построить два учебных корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию - стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты. Второе новое здание будет пятиэтажным, в нем предусмотрено оборудование дипломных аудиторий", - отметила Княжевская.
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По ее словам, сейчас в МАРХИ на 1 гектаре земли находятся пять зданий суммарно на 20 тысяч "квадратов". Площадь двух новых строений составит около 3 тысяч квадратных метров.
Строительство корпусов планируется в глубине участка, со стороны Московского дома художника и доходного дома Третьяковых. Их максимальная высота - 21 метр. Здания, более точные проекты которых появятся позже, должны будут удовлетворять ограничениям охранных зон объектов культурного наследия.
МАРХИ располагается на территории бывшей городской усадьбы Воронцова, построенной в XVIII веке. В ходе своей истории усадьба неоднократно меняла владельцев и перестраивалась. В конце XIX века усадьбу реконструировали специально для Строгановского училища. Усадьба имеет статус федерального объекта культурного наследия.
 
МоскваМАРХИЮлиана КняжевскаяСтроительство
 
 
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