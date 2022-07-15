https://ria.ru/20220715/stroitelstvo-1802725887.html

Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы

Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы - РИА Новости, 15.07.2022

Княжевская: два новых корпуса МАРХИ построят в центре Москвы

В центре Москвы планируется построить два учебных корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:48

2022-07-15T14:48

2022-07-15T14:48

москва

мархи

юлиана княжевская

строительство

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МОСКВА, 15 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы планируется построить два учебных корпуса Московского архитектурного института (МАРХИ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию - стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты. Второе новое здание будет пятиэтажным, в нем предусмотрено оборудование дипломных аудиторий", - отметила Княжевская.По ее словам, сейчас в МАРХИ на 1 гектаре земли находятся пять зданий суммарно на 20 тысяч "квадратов". Площадь двух новых строений составит около 3 тысяч квадратных метров. Строительство корпусов планируется в глубине участка, со стороны Московского дома художника и доходного дома Третьяковых. Их максимальная высота - 21 метр. Здания, более точные проекты которых появятся позже, должны будут удовлетворять ограничениям охранных зон объектов культурного наследия.МАРХИ располагается на территории бывшей городской усадьбы Воронцова, построенной в XVIII веке. В ходе своей истории усадьба неоднократно меняла владельцев и перестраивалась. В конце XIX века усадьбу реконструировали специально для Строгановского училища. Усадьба имеет статус федерального объекта культурного наследия.

https://realty.ria.ru/20220713/kacheli-1802044298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мархи, юлиана княжевская, строительство