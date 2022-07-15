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Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней - РИА Новости, 15.07.2022
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Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней
Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней - РИА Новости, 15.07.2022
Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней
Городами, лидирующими в России по количеству обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2022 года, стали Москва, Ижевск и Уфа, РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T03:45
2022-07-15T03:45
москва
россия
новосибирск
общество
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Городами, лидирующими в России по количеству обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2022 года, стали Москва, Ижевск и Уфа, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.Результатом травм и болезней чаще всего становится временная нетрудоспособность — таких происшествий 88%. Реже выплаты по НСиБ связаны с летальным исходом (9%) и меньше всего — с получением инвалидности (3%), сообщили эксперты.Размер компенсации зависит от конкретного страхового случая, обращают внимание специалисты. Так, средняя выплата при временной потере трудоспособности в 2022 году составляет чуть больше 15 тысяч рублей, при получении инвалидности — 895 тысяч рублей."Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей. Самая крупная выплата в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заболевания ковидом превысила 4,2 миллиона рублей", — рассказали в ВСК."В основном страхование от несчастных случаев и болезней пользуется спросом у физлиц – на их долю в ВСК с начала года приходится 73% обращений клиентов по НСиБ. По нашим прогнозам, востребованность данного вида страхования продолжит расти в 2022 году. Ведь сейчас, когда в России стал активно развиваться внутренний туризм, НСиБ фактически становится альтернативной полиса ВЗР ("выезжающих за рубеж" — ред.")", — полагает заместитель генерального директора по андеррайтингу ВСК Антон Смулько.
https://ria.ru/20220714/osago-1802550211.html
https://realty.ria.ru/20220103/strakhovka-1766207313.html
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москва, россия, новосибирск, общество, вск (страховой дом)
03:45 15.07.2022
 
Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней

ВСК: Москва, Ижевск и Уфа лидируют по страхованию от несчастных случаев и болезней

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Городами, лидирующими в России по количеству обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2022 года, стали Москва, Ижевск и Уфа, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.

"Городами-лидерами по несчастным случаям и болезням в РФ стали Москва (15% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней (НСиБ) в ВСК), Ижевск (9%), Уфа (7,5%) — такова статистика страхового дома ВСК, основанная на обращениях по НСиБ за первые 6 месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.

Результатом травм и болезней чаще всего становится временная нетрудоспособность — таких происшествий 88%. Реже выплаты по НСиБ связаны с летальным исходом (9%) и меньше всего — с получением инвалидности (3%), сообщили эксперты.
Размер компенсации зависит от конкретного страхового случая, обращают внимание специалисты. Так, средняя выплата при временной потере трудоспособности в 2022 году составляет чуть больше 15 тысяч рублей, при получении инвалидности — 895 тысяч рублей.
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"Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей. Самая крупная выплата в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заболевания ковидом превысила 4,2 миллиона рублей", — рассказали в ВСК.
"В основном страхование от несчастных случаев и болезней пользуется спросом у физлиц – на их долю в ВСК с начала года приходится 73% обращений клиентов по НСиБ. По нашим прогнозам, востребованность данного вида страхования продолжит расти в 2022 году. Ведь сейчас, когда в России стал активно развиваться внутренний туризм, НСиБ фактически становится альтернативной полиса ВЗР ("выезжающих за рубеж" — ред.")", — полагает заместитель генерального директора по андеррайтингу ВСК Антон Смулько.
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