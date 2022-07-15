https://ria.ru/20220715/strakhovanie-1802587399.html

Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней

Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней - РИА Новости, 15.07.2022

Названы города — лидеры по страхованию от несчастных случаев и болезней

Городами, лидирующими в России по количеству обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2022 года, стали Москва, Ижевск и Уфа, РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T03:45

2022-07-15T03:45

2022-07-15T03:45

москва

россия

новосибирск

общество

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Городами, лидирующими в России по количеству обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в первом полугодии 2022 года, стали Москва, Ижевск и Уфа, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.Результатом травм и болезней чаще всего становится временная нетрудоспособность — таких происшествий 88%. Реже выплаты по НСиБ связаны с летальным исходом (9%) и меньше всего — с получением инвалидности (3%), сообщили эксперты.Размер компенсации зависит от конкретного страхового случая, обращают внимание специалисты. Так, средняя выплата при временной потере трудоспособности в 2022 году составляет чуть больше 15 тысяч рублей, при получении инвалидности — 895 тысяч рублей."Самая крупная выплата в 2022 году по инвалидности первой группы в Москве составила 6,9 миллиона рублей. Самая крупная выплата в связи со смертью жителя Новосибирска в результате заболевания ковидом превысила 4,2 миллиона рублей", — рассказали в ВСК."В основном страхование от несчастных случаев и болезней пользуется спросом у физлиц – на их долю в ВСК с начала года приходится 73% обращений клиентов по НСиБ. По нашим прогнозам, востребованность данного вида страхования продолжит расти в 2022 году. Ведь сейчас, когда в России стал активно развиваться внутренний туризм, НСиБ фактически становится альтернативной полиса ВЗР ("выезжающих за рубеж" — ред.")", — полагает заместитель генерального директора по андеррайтингу ВСК Антон Смулько.

https://ria.ru/20220714/osago-1802550211.html

https://realty.ria.ru/20220103/strakhovka-1766207313.html

москва

россия

новосибирск

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москва, россия, новосибирск, общество, вск (страховой дом)