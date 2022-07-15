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Палата представителей США запретила запрашивать у женщин причины аборта - РИА Новости, 15.07.2022
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Палата представителей США запретила запрашивать у женщин причины аборта
Палата представителей США запретила запрашивать у женщин причины аборта - РИА Новости, 15.07.2022
Палата представителей США запретила запрашивать у женщин причины аборта
Палата представителей США приняла закон, разрешающий поездки из своего штата для прерывания беременности, а также норму о запрете чиновникам запрашивать причины РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:20
2022-07-15T21:20
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, разрешающий поездки из своего штата для прерывания беременности, а также норму о запрете чиновникам запрашивать причины аборта, свидетельствуют результаты голосования.Закон об охране здоровья женщин запрещает правительственные ограничения на доступ к услугам по прерыванию беременности, в том числе требование раскрывать причины аборта, "закон об обеспечении доступа к абортам" запрещает чиновникам вмешиваться в возможность получать доступ к услугам по прерыванию беременности за пределами штата. После принятия большинством членов палаты представителей нормы будут рассмотрены сенатом.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.Байден называл решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.
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в мире, сша
21:20 15.07.2022
 
Палата представителей США запретила запрашивать у женщин причины аборта

Палата представителей США запретила чиновникам запрашивать у женщин причины аборта

© AP Photo / Jose Luis MaganaАктивисты, выступающие за право на аборт у здания Верховного суда США
Активисты, выступающие за право на аборт у здания Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Активисты, выступающие за право на аборт у здания Верховного суда США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Палата представителей США приняла закон, разрешающий поездки из своего штата для прерывания беременности, а также норму о запрете чиновникам запрашивать причины аборта, свидетельствуют результаты голосования.
Закон об охране здоровья женщин запрещает правительственные ограничения на доступ к услугам по прерыванию беременности, в том числе требование раскрывать причины аборта, "закон об обеспечении доступа к абортам" запрещает чиновникам вмешиваться в возможность получать доступ к услугам по прерыванию беременности за пределами штата. После принятия большинством членов палаты представителей нормы будут рассмотрены сенатом.
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
Байден называл решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.
Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 03:35
Работник магазина в США ударил экс-адвоката Трампа из-за решения по абортам
 
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