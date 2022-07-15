15:45 15.07.2022 (обновлено: 16:40 15.07.2022)
Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны
Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила Байдена в угрозе ядерной войны с Россией
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.
По ее мнению, именно политика Джо Байдена привела к нынешней эскалации напряженности.
"Простые американцы нищают на глазах, а мы отправляем Киеву миллиарды долларов. Причем складывается ощущение, что конфликт развивается не в том направлении. Мы все ближе и ближе к ядерной войне", — отметила политик.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Байден ранее подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.