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Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны - РИА Новости, 15.07.2022
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Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны
Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны - РИА Новости, 15.07.2022
Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны
Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:45
2022-07-15T16:40
в мире
джо байден
россия
украина
владимир путин
сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, именно политика Джо Байдена привела к нынешней эскалации напряженности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Байден ранее подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.
https://ria.ru/20220509/bayden-1787660238.html
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в мире, джо байден, россия, украина, владимир путин, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, войска воздушно-космической обороны
15:45 15.07.2022 (обновлено: 16:40 15.07.2022)
 
Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны

Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила Байдена в угрозе ядерной войны с Россией

© Фото : United States Department of EnergyОблако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво".
Облако, образовавшееся после взрыва Кастл Браво. - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : United States Department of Energy
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.
По ее мнению, именно политика Джо Байдена привела к нынешней эскалации напряженности.

"Простые американцы нищают на глазах, а мы отправляем Киеву миллиарды долларов. Причем складывается ощущение, что конфликт развивается не в том направлении. Мы все ближе и ближе к ядерной войне", — отметила политик.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Байден ранее подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.
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