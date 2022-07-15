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Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны

Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны - РИА Новости, 15.07.2022

Американский политик обвинила Байдена в провоцировании ядерной войны

Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:45

2022-07-15T15:45

2022-07-15T16:40

в мире

джо байден

россия

украина

владимир путин

сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Конфликт, развязанный Вашингтоном на Украине, может привести к ядерной войне с Россией, заявила в интервью Fox News бывший кандидат в президенты США и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, именно политика Джо Байдена привела к нынешней эскалации напряженности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Байден ранее подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС России.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787660238.html

россия

украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, россия, украина, владимир путин, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, войска воздушно-космической обороны