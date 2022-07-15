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США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.07.2022
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США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде
США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.07.2022
США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде
Решение США отметить антироссийские санкции в сфере продовольствия, удобрений, лекарств и медоборудования говорит о том, что Вашингтон фактически признал, что... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:04
2022-07-15T15:11
экономика
цены на нефть
сша
россия
министерство финансов сша
евросоюз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решение США отметить антироссийские санкции в сфере продовольствия, удобрений, лекарств и медоборудования говорит о том, что Вашингтон фактически признал, что подобные санкции усугубляют мировой экономический кризис, заявила сенатор Ольга Ковитиди.Министерство финансов США выпустило в пятницу генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Также США временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане."В США фактически признали, что антироссийские санкции усугубляют мировой продовольственный и экономический кризис. Решение министерства финансов США, снявшего ряд санкций с России, является тому ярким подтверждением", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, отмена этих санкций является вынужденной для Штатов мерой. Ковитиди подчеркнула, что разъяснение Минфина США о том, что США якобы не вводили антироссийские санкции в этой сфере, может вызвать только улыбку."Буквально недавно Минфин США в спешном порядке принял решение о разрешении транзакций с Россией, связанных с рядом сфер экономики. Лёд тронулся, господа. Цыплят по осени считают, а там и зима не за горами", - заключила сенатор.При этом, заявила она, хотя в США осознают все риски от антироссийских санкций собственной продовольственной безопасности, ЕС, напротив, "потуже затягивает экономическую удавку на шее европейцев", готовясь принять очередной, седьмой, пакет санкций против России
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство финансов сша, евросоюз
15:04 15.07.2022 (обновлено: 15:11 15.07.2022)
 
США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде

Сенатор Ковтиди: США признали, что санкции против России углубляют кризис в экономике

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решение США отметить антироссийские санкции в сфере продовольствия, удобрений, лекарств и медоборудования говорит о том, что Вашингтон фактически признал, что подобные санкции усугубляют мировой экономический кризис, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
Министерство финансов США выпустило в пятницу генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Также США временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане.
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"В США фактически признали, что антироссийские санкции усугубляют мировой продовольственный и экономический кризис. Решение министерства финансов США, снявшего ряд санкций с России, является тому ярким подтверждением", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, отмена этих санкций является вынужденной для Штатов мерой. Ковитиди подчеркнула, что разъяснение Минфина США о том, что США якобы не вводили антироссийские санкции в этой сфере, может вызвать только улыбку.
"Буквально недавно Минфин США в спешном порядке принял решение о разрешении транзакций с Россией, связанных с рядом сфер экономики. Лёд тронулся, господа. Цыплят по осени считают, а там и зима не за горами", - заключила сенатор.
При этом, заявила она, хотя в США осознают все риски от антироссийских санкций собственной продовольственной безопасности, ЕС, напротив, "потуже затягивает экономическую удавку на шее европейцев", готовясь принять очередной, седьмой, пакет санкций против России
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