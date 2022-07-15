15:04 15.07.2022 (обновлено: 15:11 15.07.2022)
США признали, что санкции углубляют кризис в экономике, заявили в Совфеде
Сенатор Ковтиди: США признали, что санкции против России углубляют кризис в экономике
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решение США отметить антироссийские санкции в сфере продовольствия, удобрений, лекарств и медоборудования говорит о том, что Вашингтон фактически признал, что подобные санкции усугубляют мировой экономический кризис, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
Министерство финансов США выпустило в пятницу генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Также США временно разрешили операции с бывшей "дочкой" Газпрома Gazprom Germania GmbH и сняли санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане.
"В США фактически признали, что антироссийские санкции усугубляют мировой продовольственный и экономический кризис. Решение министерства финансов США, снявшего ряд санкций с России, является тому ярким подтверждением", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, отмена этих санкций является вынужденной для Штатов мерой. Ковитиди подчеркнула, что разъяснение Минфина США о том, что США якобы не вводили антироссийские санкции в этой сфере, может вызвать только улыбку.
"Буквально недавно Минфин США в спешном порядке принял решение о разрешении транзакций с Россией, связанных с рядом сфер экономики. Лёд тронулся, господа. Цыплят по осени считают, а там и зима не за горами", - заключила сенатор.
При этом, заявила она, хотя в США осознают все риски от антироссийских санкций собственной продовольственной безопасности, ЕС, напротив, "потуже затягивает экономическую удавку на шее европейцев", готовясь принять очередной, седьмой, пакет санкций против России