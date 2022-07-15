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Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera - РИА Новости, 15.07.2022
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Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera
Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera - РИА Новости, 15.07.2022
Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera
США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:29
2022-07-15T16:03
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден.В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка "Аль-Джазира" Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html
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в мире, сша, палестина, катар, израиль, оон
14:29 15.07.2022 (обновлено: 16:03 15.07.2022)
 
Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera

Президент Байден: США настаивают на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera Абу Акле

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и лидер Палестины Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции в Вифлееме. 15 июля 2022
Президент США Джо Байден и лидер Палестины Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции в Вифлееме. 15 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и лидер Палестины Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции в Вифлееме. 15 июля 2022
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден.
"Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на полном и прозрачном отчете о ее смерти", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с лидером Палестины Махмудом Аббасом, трансляцию которой вели международные телеканалы.
Женщины смотрят репортаж про журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшую при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 11:09
В МИД Катара призвали остановить Израиль из-за гибели репортера Al-Jazeera
В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка "Аль-Джазира" Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.
Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 23:22
СМИ: США выразили Израилю протест из-за инцидента на похоронах журналистки
 
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