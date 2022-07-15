14:29 15.07.2022 (обновлено: 16:03 15.07.2022)
Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera
Президент Байден: США настаивают на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera Абу Акле
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и лидер Палестины Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции в Вифлееме. 15 июля 2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и лидер Палестины Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции в Вифлееме. 15 июля 2022
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден.
"Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на полном и прозрачном отчете о ее смерти", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с лидером Палестины Махмудом Аббасом, трансляцию которой вели международные телеканалы.
В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка "Аль-Джазира" Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.
Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.