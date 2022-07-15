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Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera

Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera - РИА Новости, 15.07.2022

Байден настоял на полном отчете о гибели журналистки Al Jazeera

США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:29

2022-07-15T14:29

2022-07-15T16:03

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. США будут настаивать на полном и прозрачном "отчете" о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявил президент США Джо Байден.В начале мая вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка "Аль-Джазира" Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что там не было никаких перестрелок.Позже генеральный прокурор Палестинской автономии Акрам аль-Хатиб заявил, что прокуратура пришла к выводу по итогам расследования, что ответственность за убийство журналистки лежит на военнослужащих израильской армии. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека настаивали на реальном уголовном расследовании и привлечении виновных к ответственности.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787851385.html

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