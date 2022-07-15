https://ria.ru/20220715/spetsoperatsiya-1802720726.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:15

2022-07-15T15:15

2022-07-15T15:15

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Стряповку и Новую Каменку, проводят зачистку восточных районов Северска, продвигаются в направлении Соледара (заняты позиции в 2,5 километра от города) и Артемовска.Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было поражено 23 пункта управления противника, 254 района сосредоточения живой силы и техники, 84 огневые позиции. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили четыре самолета (два МиГ-19 и два Су-25), девять беспилотников, а также перехватили девять реактивных снарядов.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотника, 355 зенитных ракетных комплексов, 746 реактивных систем залпового огня, 4060 танков и других бронемашин, 3147 орудий полевой артиллерии и 4341 единицу автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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