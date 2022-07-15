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Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы

Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы - РИА Новости, 15.07.2022

Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:31

2022-07-15T11:31

2022-07-15T11:33

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

украина

александр богомаз

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220627/delo-1798579426.html

россия

брянская область

украина

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происшествия, россия, брянская область, украина, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин