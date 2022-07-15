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Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/sk-1802642582.html
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы - РИА Новости, 15.07.2022
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:31
2022-07-15T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
украина
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.
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происшествия, россия, брянская область, украина, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
11:31 15.07.2022 (обновлено: 11:33 15.07.2022)
 
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы

СК: Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Ломако / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда в Брянской области
Фрагмент снаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Ломако
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Фрагмент снаряда в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела вооруженными подразделениями Украины села Некислицы Брянской области... Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьУкраинаАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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