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Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы - РИА Новости, 15.07.2022
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:31
2022-07-15T11:31
2022-07-15T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
украина
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220627/delo-1798579426.html
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происшествия, россия, брянская область, украина, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
11:31 15.07.2022 (обновлено: 11:33 15.07.2022)
Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы
СК: Бастрыкин поручил завести дело по факту обстрела ВСУ села Некислицы в Брянской области