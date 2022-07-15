https://ria.ru/20220715/shtraf-1802834795.html

В Греции оштрафовали американскую компанию за незаконный сбор данных

В Греции оштрафовали американскую компанию за незаконный сбор данных - РИА Новости, 15.07.2022

В Греции оштрафовали американскую компанию за незаконный сбор данных

В Греции Управление по защите персональных данных (APDPH) наложило штраф в размере 20 миллионов евро на американскую компанию Clearview AI, которая занимается... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:41

2022-07-15T18:41

2022-07-15T18:41

технологии

греция

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АФИНЫ, 15 июл - РИА Новости. В Греции Управление по защите персональных данных (APDPH) наложило штраф в размере 20 миллионов евро на американскую компанию Clearview AI, которая занимается маркетингом услуг по распознаванию лиц, за незаконный сбор и обработку персональных данных, сообщил портал capital.gr. Компании также запрещено собирать и обрабатывать персональные данные на территории Греции и необходимо удалить все собранные данные.В постановлении управления говорится, что рассмотрена жалоба на компанию Clearview AI Inc, поданная в мае 2021 года. Кроме того, в жалобе также требовалось изучить действия компании с точки зрения защиты персональных данных.Управление установило, что в данном конкретном случае компания, которая торгует услугами по распознаванию лиц, нарушила принципы законности и прозрачности Общего положения о защите данных (GDPR), а также вытекающие из статей этого положения обязательства, и наложила штрафа в размере 20 миллионов евро.Управление направило компании указание об удовлетворении запроса на доступ к персональным данным заявителя, и одновременно запретила компании Clearview AI сбор и обработку персональных данных субъектов, находящихся в Греции, с использованием методов распознавания лиц.Управление обратилось к компании Clearview AI с требованием удалить персональные данные лик, находящихся на территории Греции, которые заявитель собирает и обрабатывает с использованием метода распознавания лиц.Штраф в размере 20 миллионов евро – крупнейший штраф, наложенный APDPH с момента его создания в 1997 году, пишет портал. В то же время это четкий сигнал правоохранительным органам, а также предприятиям, работающим с аналогичными компаниями, о том, что такие методы являются незаконными и грубо нарушают права субъектов данных, говорится в сообщении.Clearview AI - американская компания, основанная в 2017 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц. Она утверждает, что имеет "самую большую известную базу данных, содержащую более десяти миллиардов изображений лиц", которую собирает из социальных сетей и других онлайн-источников. Ее автоматизированный инструмент посещает общедоступные веб-сайты и собирает изображения с человеческими лицами. Вместе с ним программа также собирает метаданные, дополняющие эти изображения, такие как название веб-страницы и исходные ссылки. Собранные изображения лиц затем сопоставляются с программным обеспечением для распознавания лиц Clearview AI для создания базы данных компании. Clearview AI продает доступ к этой базе данных частным компаниям и правоохранительным органам, в частности, полиции, по всему миру.С мая 2021 года международная коалиция организаций гражданского общества, состоящая из Homo Digitalis и организаций Privacy International, Hermes Center и других подала жалобы в компетентные органы Греции, Великобритании, Италии, Австрии и Франции против компании Clearview AI.

https://ria.ru/20220512/kibervoyna-1788219202.html

https://ria.ru/20211202/metro-1761791900.html

https://ria.ru/20220712/gretsiya-1802082758.html

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технологии, греция, сша