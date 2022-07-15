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Захарова осудила продление санкций США против Китая - РИА Новости, 15.07.2022
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Захарова осудила продление санкций США против Китая
Захарова осудила продление санкций США против Китая - РИА Новости, 15.07.2022
Захарова осудила продление санкций США против Китая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что президент США Джо Байден продлил указ своего предшественника Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:30
2022-07-15T18:30
в мире
цены на нефть
джо байден
китай
сша
гонконг
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что президент США Джо Байден продлил указ своего предшественника Дональда Трампа, распространяющий санкции на Китай из-за событий в Гонконге.Она напомнила, что еще Трамп ввел против Китая санкции на фоне протестов в Гонконге. Пекин тогда решительно осудил принятый в Вашингтоне меморандум, расценив его как вмешательство."Несмотря на то, что это сделала предыдущая американская администрация, чьего лидера сейчас так сильно боится нынешняя (настолько, что пытаются представить его чуть ли не ответственным за попытку госпереворота в США), несмотря на то, что ситуация на полуострове уже давно нормализовалась, Джо Байден своим исполнительным указом продлил 11 июля санкции против Пекина", - написала Захарова в Telegram-канале."Казалось бы: ты перестраиваешь политику в Азии, ты видишь, что демонстраций больше нет и что гонконгцы спокойно живут в гармонии с континентальным Китаем, за что наказывать КНР? Ответ на этот вопрос в самом тексте указа – за "экстраординарную и выдающуюся угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США"", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что "Вашингтону напрямую угрожает мирное развитие ситуации"."Вампиризм – американской администрации нужны протесты, нужна нестабильность, только так американцы в своих попытках создать "миропорядок, основанный на правилах", чувствуют себя в безопасности. И поэтому они вводят, а потом до бесконечности продлевают санкции против тех, кто действует независимо и конструктивно", - добавила Захарова.
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в мире, цены на нефть, джо байден, китай, сша, гонконг
18:30 15.07.2022
 
Захарова осудила продление санкций США против Китая

Захарова осудила продление Байденом указа Трампа о санкциях против Китая из-за Гонконга

© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что президент США Джо Байден продлил указ своего предшественника Дональда Трампа, распространяющий санкции на Китай из-за событий в Гонконге.
Она напомнила, что еще Трамп ввел против Китая санкции на фоне протестов в Гонконге. Пекин тогда решительно осудил принятый в Вашингтоне меморандум, расценив его как вмешательство.
"Несмотря на то, что это сделала предыдущая американская администрация, чьего лидера сейчас так сильно боится нынешняя (настолько, что пытаются представить его чуть ли не ответственным за попытку госпереворота в США), несмотря на то, что ситуация на полуострове уже давно нормализовалась, Джо Байден своим исполнительным указом продлил 11 июля санкции против Пекина", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Казалось бы: ты перестраиваешь политику в Азии, ты видишь, что демонстраций больше нет и что гонконгцы спокойно живут в гармонии с континентальным Китаем, за что наказывать КНР? Ответ на этот вопрос в самом тексте указа – за "экстраординарную и выдающуюся угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США"", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что "Вашингтону напрямую угрожает мирное развитие ситуации".
"Вампиризм – американской администрации нужны протесты, нужна нестабильность, только так американцы в своих попытках создать "миропорядок, основанный на правилах", чувствуют себя в безопасности. И поэтому они вводят, а потом до бесконечности продлевают санкции против тех, кто действует независимо и конструктивно", - добавила Захарова.
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